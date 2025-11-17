Juanlu y el derbi Sevilla - Betis: «Los dos queremos ganar y no creo que haya un favorito claro»

Lejos de polemizar con cualquier frase subida de tono relativa al próximo derbi en el Sánchez-Pizjuán, el joven futbolista de Montequinto opta por un enfoque de deportividad y talante conciliador. Al ser preguntado en una entrevista concedida a 101 TV Sevilla por el esperado encuentro entre el Sevilla y el Betis del 30 de noviembre, Juanlu, para empezar, enfoca la prioridad de su equipo con absoluta claridad.
«Tenemos el partido del Espanyol, que ahora mismo es el más importante. Tú sabes que en Sevilla mucho tiempo antes la gente ya te lo va recordando por las calles lo que es ese partido, pero nosotros estamos centrados en lo que es el Espanyol, que es nuestro objetivo a día de hoy y ya después pensaremos en lo que viene», afirma el canterano.
Insistido por el derbi, Juanlu no duda en abordar la cuestión, pero lo hace siempre desde el prisma del respeto mutuo y la igualdad competitiva. Descartó categóricamente cualquier atisbo de favoritismo previo: «Yo creo que no hay partido más igualado que un derbi, que no entiende ni de dinámicas, ni de cómo viene un equipo y otro. Los dos queremos ganar este partido y no creo que haya un favorito claro. En ningún partido de Liga creo que lo haya y en este derbi tampoco», sentenció.
