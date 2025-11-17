Juanlu y el derbi Sevilla - Betis: «Los dos queremos ganar y no creo que haya un favorito claro»

Juanlu Sánchez, canterano y heredero en el Sevilla FC del mítico 16, dorsal de profundo simbolismo en Nervión que evoca la memoria de Antonio Puerta, así como la inigualable trayectoria del gran capitán Jesús Navas, demuestra en su día a día como futbolista ... blanquirrojo y también con el respeto de sus mensajes y cada una de sus declaraciones ser un digno portador de dicho número y del espíritu que representa.

Lejos de polemizar con cualquier frase subida de tono relativa al próximo derbi en el Sánchez-Pizjuán, el joven futbolista de Montequinto opta por un enfoque de deportividad y talante conciliador. Al ser preguntado en una entrevista concedida a 101 TV Sevilla por el esperado encuentro entre el Sevilla y el Betis del 30 de noviembre, Juanlu, para empezar, enfoca la prioridad de su equipo con absoluta claridad.

«Tenemos el partido del Espanyol, que ahora mismo es el más importante. Tú sabes que en Sevilla mucho tiempo antes la gente ya te lo va recordando por las calles lo que es ese partido, pero nosotros estamos centrados en lo que es el Espanyol, que es nuestro objetivo a día de hoy y ya después pensaremos en lo que viene», afirma el canterano.

🔴 Juanlu y la visita del Real Betis en El Gran Derbi.



🗣️ No te pierdas la entrevista de @FranCamposv90 al canterano sevillista a las 21.30 horas en Grada 101.



📱 Más información en https://t.co/bSKgLQK0Sl #SevillaFC #ElGranDerbi #futbol pic.twitter.com/ptF6SEeb7D — 101TV Sevilla (@101TVSevilla) November 17, 2025

Insistido por el derbi, Juanlu no duda en abordar la cuestión, pero lo hace siempre desde el prisma del respeto mutuo y la igualdad competitiva. Descartó categóricamente cualquier atisbo de favoritismo previo: «Yo creo que no hay partido más igualado que un derbi, que no entiende ni de dinámicas, ni de cómo viene un equipo y otro. Los dos queremos ganar este partido y no creo que haya un favorito claro. En ningún partido de Liga creo que lo haya y en este derbi tampoco», sentenció.