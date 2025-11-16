Monchi, sobre el primer derbi de Almeyda: «Sabe lo que es Sevilla y ha cogido rápidamente el sabor de lo que aquí gusta»

El derbi sevillano va asomando la patita y desde ABC de Sevilla no se perdió la oportunidad de preguntar a Monchi por el mismo. El Sevilla - Betis tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán y será el primero para Matías Almeyda ... como entrenador sevillista. No obstante, para el exdirector deportivo del conjunto blanquirrojo esto no es ningún impedimento.

¿Algún consejo para Almeyda en su primer derbi?

Matías está acostumbrado, ha jugado uno de los clásicos de los derbis más importantes que hay en el mundo. Ha jugado con River, tanto como jugador como como entrenador, con lo cual... Y el Roma - Lazio también, pero voy más al superclásico, él ha jugado un derbi también aquí. Sabe lo que es Sevilla y él ha cogido rápidamente el sabor de lo que aquí gusta. La clave de su éxito es que es un buen entrenador, su recorrido está ahí, tanto en Argentina, en México y en Grecia. Y aquí, bueno, yo creo que a día de hoy está sacando una buena nota. Evidentemente, el examen será al final, pero no creo que sólo sea buen entrenador motivacional, sino que también tácticamente es capaz de plantear partidos como el del Barcelona, fue un planteamiento magnífico y, sobre todo, con distintos sistemas. Ha jugado con el centro de la defensa de cinco, ha jugado con el centro de cuatro, con lo cual yo creo que, desde fuera, a mí me gusta lo que está haciendo.

«Los derbis son más de 90 minutos, se juegan antes y después, con la motivación del jugador»

¿Cree que hay tanta diferencia entre Sevilla y Betis en esta ocasión?

La diferencia en los derbis se achica, siempre están achicados por un lado o por otro, ya sea el Sevilla el que llega por arriba o sea el Betis. Se achican porque hay más, los derbis no se juegan sólo en los noventa minutos, se juegan antes, se juegan con lo que puede pasar después, con lo cual hay un montón de condicionantes subjetivos. He ganado derbis cuando el Sevilla estaba mal, he perdido derbis cuando el Sevilla estaba mejor, con lo cual no creo que la tabla clasificatoria sea sólo el único elemento que pueda hacer que el derbi vaya por un lado o por otro. Hay muchos más condicionantes, motivacionales, de la capacidad de los jugadores de afrontar la presión.

¿Tiene un derbi favorito?

Son más de cincuenta derbis y creo que solamente he perdido ocho, es decir, que tengo un montón de derbis en los que puedo mirarme, hay muchos. Evidentemente, como jugador hay uno, que fue el que ganamos con un gol domingo de feria con un gol de Davor Suker, que guardo en mi mochila. Luego... hombre, está el 'euroderbi' de la vuelta que también fue algo... pero afortunadamente hemos ganado mucho. Es la realidad, ahí están los números, en los años que llevo en el Sevilla hemos perdido muy pocos derbis. De hecho, uno que perdimos no sirvió para nada porque fue el de ida de Europa. Ganar un derbi es muy bonito y perderlo es muy jodido, también he perdido.

¿Y cuál es el peor?

El peor uno como jugador, además como lo recuerdan muchos los béticos, con cariño. Uno que perdimos 0-3 con goles de Alexis, Olías y Alfonso. El año que bajamos a Segunda división, quizás el peor, porque además me tocó como jugador.

El derbi del palo a Jordán

Cuando hablamos de derbi, es inevitable acordarse de aquel palo a Joan Jordán. ¿Cree que su situación actual es producto de aquello?

A ver, yo de Joan, aparte de que tengo una magnífica relación con él y que nos ha dado mucho, creo que en ese Sevilla exitoso de Lopetegui, Joan fue un jugador fundamental e incluso, en el último Sevilla de Mendilibar, también tuvo una participación importante y terminamos con un título. Al final, los futbolistas son personas y hay momentos en que se siente mejor y momentos en puede sentirse peor. También es verdad que las lesiones le han perjudicado, pero creo que todavía Joan puede ser útil en la actual plantilla de Sevilla y ojalá, ya se ha recuperado la lesión y el otro día fue convocado. Imagino que ahora con los partidos de Copa puede tener alguna oportunidad y yo le deseo lo mejor. Mucho de lo que hemos conseguido en estos últimos años importantes (cuatro clasificaciones Champions, dos títulos) Joan fue protagonista fundamental y no podemos olvidarnos de ese rendimiento y eso que nos dio.

¿Pero no cree que ese momento le pudiera afectar?

Eso es algo que tendréis que hablar con él, yo particularmente te digo después de ese incidente ha habido rendimientos de Joan. Son cosas que se dicen, pero que no tienen ninguna explicación empírica.

«Manu Fajardo es un trabajador nato y está recogiendo frutos merecidos»

Por terminar con el bloque del derbi ¿Qué opina del trabajo de Manu Fajardo en el Betis?

A Manu lo conozco hace muchos años y tengo una magnífica relación con él. De hecho en Birmingham hemos hablado varias veces de jugadores que nos interesaban a ambos equipos y tengo una muy buena relación. Manu ha sido un trabajador nato, una persona que se ha ganado su sitio en el fútbol profesional a base de mucho trabajo, de muchos viajes, de empezar en clubes pequeños, salir, entrar... Me alegro por el profesional, evidentemente, y por la persona. Con lo cual creo que los frutos que está recogiendo ahora son merecidos.