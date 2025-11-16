Suscríbete a
+Nervión

Monchi, sobre el primer derbi de Almeyda: «Sabe lo que es Sevilla y ha cogido rápidamente el sabor de lo que aquí gusta»

El de San Fernando valora el trabajo del actual técnico del Sevilla y no cree que la diferencia entre el conjunto de Nervión y el Betis sea tan grande

Suscríbete
Más información Si ya estás suscrito, inicia sesión
Monchi, sobre el primer derbi de Almeyda: «Sabe lo que es Sevilla y ha cogido rápidamente el sabor de lo que aquí gusta»

Candela Vázquez y Nacho Pérez

El derbi sevillano va asomando la patita y desde ABC de Sevilla no se perdió la oportunidad de preguntar a Monchi por el mismo. El Sevilla - Betis tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán y será el primero para Matías Almeyda ... como entrenador sevillista. No obstante, para el exdirector deportivo del conjunto blanquirrojo esto no es ningún impedimento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app