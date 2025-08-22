Betis - Alavés: Con toda la ilusión de estrenar un nuevo hogar

Pocas cosas hay en la vida más estimulantes que los nuevos comienzos. Estrenar un puesto de trabajo, un nuevo curso académico con otros compañeros e incluso una nueva casa. Esa en la que te vas fijando en cada detalle e imaginas las vivencias que ... tendrás disfrutando a lo largo del tiempo en ella. Pues un poco así debe sentirse hoy el bético cuando deba variar la ruta que podría hacer incluso con los ojos cerrados camino de Heliópolis para desplazarse a otra parte de la ciudad, concretamente a La Cartuja, donde le espera un estadio que será su nuevo hogar durante las próximas dos temporadas. Con ese espíritu se lo ha tomado el propio club, quien desea que el brutal crecimiento deportivo que está teniendo el equipo no se vea mermado lo más mínimo por el cambio temporal de residencia, por lo que espera que se genere un ambiente y apego al nuevo estadio desde el comienzo.

Evidentemente, al ser el primer día, no todo podrá estar perfecto. Al aficionado le costará encontrar su nuevo asiento, aunque estará rodeado de sus familiares o amigos por esa buena iniciativa del club por incentivar estos grupos dentro del graderío. Se verá el fútbol distinto por la disposición de las gradas y esa añoranza que nunca se irá de no estar jugando en el Benito Villamarín. Como cuando uno abandona el hogar materno, aunque en este caso con la seguridad de que tocará el día de regresar y será como un reestreno, otra vez con esa ilusión del primer día, como pueden sentirse en parte hoy los aficionados del Betis.

La parte deportiva también importa. O es la que se lleva la palma realmente. El aficionado no dejará de acudir a animar a su equipo en un estadio u otro, pese a las complicaciones o incomodidades que pueda acarrear. El Betis está de vuelta y en su primer partido en casa, en este cacareado estreno en el Estadio de La Cartuja, donde el último recuerdo que tiene el hincha es la final de la Copa del Rey de 2022, se espera que el primer triunfo del curso se pueda celebrar casi a la medianoche. Con esa idea afrontan los hombres de Pellegrini el segundo examen del curso, después de ese empate insípido en el Martínez Valero, que tuvo un sabor extraño por la sensación de haber dejado escapar dos puntos con un fútbol que recordaba a salidas del pasado curso de similar desenlace. Y es que lo mismo cuentan los puntos del mes de agosto que en mayo, cuando se terminan de definir las posiciones finales de los clubes.

Alineaciones probables Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor Ruibal, Lo Celso, Riquelme; Cucho.

Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor Ruibal, Lo Celso, Riquelme; Cucho. Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Garcés, Parada; Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Pablo Ibáñez, Aleñá; y Toni Martínez.

Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Garcés, Parada; Blanco, Guridi; Carlos Vicente, Pablo Ibáñez, Aleñá; y Toni Martínez. Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)

Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño) Estadio: La Cartuja (21.30). Movistar

Porque el entrenador del Betis, poco amigo de que el mercado siga abierto con la competición en marcha -como le sucede a la mayoría de los profesionales de este deporte-, utiliza los primeros compromisos para mostrar públicamente cuáles son las deficiencias de la plantilla, agravadas por las habituales lesiones que se producen en pretemporada, siendo especialmente dolorosa la de Isco Alarcón, verdadero mástil de proa del proyecto verdiblanco. Y es en esa zona central, donde se decide el ritmo y la intensidad del fútbol de cada equipo, donde el técnico chileno ha insistido en que se realice un mayor esfuerzo económico. El Betis ha invertido en este mercado estival a base de bien, después de las ventas de Johnny y Jesús Rodríguez, sin embargo, ha pensionado sus últimos y necesarios movimientos a la llegada de Antony, situación que no termina de estar clara y que deja la planificación pendiente de rematarla. Quedan días, aunque la competición no espera y rara vez persona. Ya se dejó dos puntos el Betis frente al Elche y no puede permitirse otro resbalón frente al Alavés. Menos en casa. Mucho menos en un estreno tan esperado como el de su nueva casa.

La sombra alargada de Isco

Pellegrini sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar el Betis sin Isco sobre la hierba. Pese a que puede estar acostumbrado por la grave lesión que sufrió al final de hace dos y le tuvo hasta enero casi sin competir al 100%, lo cierto es que los equipos se acostumbran pronto a lo bueno, que no es otra cosa que descansar su posesión en las botas de uno de los futbolistas más talentosos que ha dado el fútbol español en su historia. Le toca al entrenador el encontrar soluciones o pedirle a sus hombres que readapten la forma de jugar a una verticalidad más acusada. Que la pelota corra más deprisa y los ataques duren menos, aprovechando que su mediapunta es Giovani Lo Celso, quien sólo pisa la frontal para hacer daño. Ya demostró con sus goles del pasado ejercicio que su fútbol es de golpear. De no pensar tanto y actuar. Sacarle su versión más agresiva ayudaría mucho.

El Alavés, por su parte, llega con la tranquilidad de haber vencido en su estreno en Mendizorroza. Como otros tantos clubes, el conjunto blanquiazul está esperando al tramo final de mercado para encontrar esos refuerzos que tanto necesita. Apenas se ha movido en el mercado y todo lo que ha podido ejecutar ha sido a un bajo coste. Ha perdido a Kike García, quien fue el verdugo del Betis en el último duelo entre ambos conjuntos en el Benito Villamarín, para hacerse con el exsevillista Mariano Díaz como agente libre. A ese nivel se ha tenido que mover un Deportivo Alavés que continúa con Eduardo Coudet en su banquillo, con una propuesta siempre atractiva y que tratará de ir a por el partido. No se espera tampoco excesivo calor esta noche. Sólo el de las gradas. Ese que puedan poner los béticos que adornen su nueva casa con una sonrisa por todo lo bueno que podrán vivir en ella.