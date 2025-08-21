Alineaciones probables del Betis - Alavés de LaLiga EA Sports 2025-26: onces y banquillo de suplentes

Este viernes, en partido correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, el Real Betis recibirá al Deportivo Alavés en el estadio de la Cartuja, su nueva casa para los próximos dos años en tanto duran las obras de profunda remodelación del Benito Villamarín. Será, por tanto, muy especial esta cita con el conjunto vitoriano porque, además, pasará por primera vez examen el plan de movilidad coordinado entre el club y el Ayuntamiento de Sevilla para los casi 60.000 abonados que tiene esta campaña el equipo heliopolitano. Del arbitraje de este encuentro se encargará Miguel Ángel Ortiz con Daniel Trujillo en el VAR.

El Betis se medirá al Alavés en la Cartuja, donde ganó su última Copa del Rey, cuatro días después de empatar con el Elche (1-1). No se vio la mejor versión del conjunto verdiblanco aunque Pellegrini quedase satisfecho con el rendimiento colectivo, si bien generó las ocasiones suficientes con 0-1 para haber cerrado el choque. Las erró, sin embargo, y el Elche igualó justo tras la pausa de hidratación del segundo periodo sin que se moviera ya más el marcador. Al Ingeniero y toda la plantilla les quedó el regusto amargo de haber perdido dos puntos.

El posible once del Betis ante el Alavés

El empate de Elche lo puede hacer bueno hoy si se impone en la Cartuja a uno de esos equipos llamados a luchar una campaña más por la salvación. No hay novedades en el parte médico del Betis. Se mantienen fuera Llorente, Marc Roca, Isco, Deossa y Abde, con los dos primeros ejercitándose parcialmente con el equipo y evolucionando de sus dolencias. Tampoco está Losada, que ha sido cedido al Levante. Así que la convocatoria apenas varía y Pellegrini ha citado, con la novedad del centrocampista de la cantera Corralejo, a estos 22 jugadores: Pau López, Valles, Adrián, Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Ricardo, Junior, Mawuli, Dani Pérez, Altimira, Fornals, Aitor Ruibal, Corralejo, Pablo García, Lo Celso, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

Alineaciones probables del Betis - Alavés Real Betis Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

Dada la satisfacción general de Pellegrini con el equipo en Elche, no se esperan grandes cambios en la formación inicial, aunque en los laterales podría haber alguna permuta. Pau López repetiría entre palos, con Bellerín, Bartra, Natan y Junior en línea defensiva. Por delante, Altimira y Fornals, ejerciendo Lo Celso de enlace con Cucho Hernández en punta. Los extremos, para Aitor y Riquelme.

El posible once del Alavés ante el Betis

El Alavés respiró de alivio en el minuto 92 del choque de la pasada jornada con el Levante en Mendizorroza. Fue entonces cuando Tenaglia anotó el gol que le daba los tres primeros puntos de la temporada venciendo por 2-1. Con Eduardo Coudet al frente del banquillo, el Alavés tiene nuevamente el reto de la permanencia en LaLiga EA Sports. De ahí la importancia del triunfo en casa sobre el Levante.

Alineaciones probables del Betis - Alavés Deportivo Alavés Sivera; Johnny, Garcés, Tenaglia, Parada; Blanco, Ibáñez; Aleñá, Guridi, Carlos Vicente; Toni Martínez.

El Alavés, que ha perdido este verano a futbolistas importantes como Kike García, Abqar, Jordán o Sedlar, ha incorporado a Raúl Fernández, Johnny Otto, Yusi, Pablo Ibañez, Calebe, Aleñá y Mariano. Coudet podría repetir el once de la primera jornada. Si así fuera, Sivera estaría entre palos, con Johnny, Garcés, Tenaglia y Parada en línea de cuatro, de derecha a izquierda. El doble pivote lo integrarían Ibañez y Blanco con Guridi más adelantado. Aleñá y Carlos Vicente actuarían de extremos y Toni Martínez sería el punta.