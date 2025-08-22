Betis - Alavés, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El Real Betis debuta este viernes en el estadio de la Cartuja. Lo hará contra el Deportivo Alavés en partido correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga EA Sports y sólo cuatro días después de empatar con el Elche en el Martínez Valero tras ponerse por delante en el marcador gracias al magnífico gol de Aitor que neutralizó Germán Valera a diez minutos del final. Del arbitraje de este encuentro se encargará Miguel Ángel Ortiz con Daniel Trujillo en el VAR.

Sin hacer un gran partido, la ineficacia del Betis ante el arco rival le privó de sumar el primer triunfo de la temporada y eso precisamente es lo que buscará esta noche en el día uno de este obligado exilio para el beticismo en la Cartuja, su nuevo hogar mientras duran las obras en el Benito Villamarín. Con más de 57.000 abonados, la afición verdiblanca pondrá hoy a prueba el plan de movilidad diseñado para entrar y salir del recinto cartujano.

¿Continuidad en el once?

Esta cita tan especial con el Alavés la encara el Betis con la novedad del canterano Corralejo y las bajas ya conocidas de Llorente, Marc Roca, Deossa, Isco y Abde. También la de Losada, cedido al Levante. Como Pellegrini acabó conforme con el rendimiento en defensa y ataque de su equipo en Elche, no se esperan grandes cambios en el once, aunque tal vez pueda introducir alguna variante en los laterales, donde se busca a un nuevo futbolista en el mercado, dado que el Betis jugó el lunes y volverá a hacerlo el próximo miércoles.

El Alavés, por su parte, batió en la primera jornada al Levante, rival directo por la permanencia. Dirigido de nuevo por Eduardo 'Chacho' Coudet, se ha reforzado con hombres como Raúl Fernández, Johnny Otto, Pablo Ibáñez, Aleñá, Mariano y Lucas Boyé, que se ha hecho oficial este viernes. Su objetivo a final de temporada es salvar la categoría. El técnico argentino podría repetir el mismo once de la primera jornada, con Aleñá, Carlos Vicente y Toni Martínez formando el ataque.

17:15 La PREVIA del Betis - Alavés Con toda la ilusión de estrenar un nuevo hogar El equipo de Pellegrini se estrena en La Cartuja, donde deberá estar dos temporadas mientras se acometen las obras en el Benito Villamarín 17:00 Pellegrini marca el objetivo del Betis: «El primero es ser campeón; si no, la Champions...» El Betis se estrena este viernes en el Estadio de la Cartuja y Manuel Pellegrini ha ofrecido sus impresiones en la previa del duelo ante el Alavés. Con un mensaje de ambición, pero también a la espera del cierre de mercado para conocer la confección final de la plantilla. «El primer objetivo es ser campeón; si no, entrar en la Champions; si no, la Europa League...», ha indicado el entrenador chileno, que no ha puesto como excusa el cambio de estadio o las lesiones con las que cuenta actualmente la plantilla bética. 16:45 Dónde ver Betis - Alavés: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Dónde ver el Betis - Alavés: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming El partido entre el conjunto verdiblanco y el albiazul correspondiente a la 2ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y en LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos. A qué hora es el Betis - Alavés: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega El Real Betis y el Deportivo Alavés se enfrentan este viernes 22 de agosto a las 21.30 horas en el estadio de la Cartuja. 16:30 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Real Betis y el Deportivo Alavés correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga EA Sports. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

