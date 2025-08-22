LaLiga 25-25
Betis - Alavés, las estadísticas del partido
Todos los datos de la jornada número 2 de LaLiga EA Sports 25-26
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
25
25412
68
241652
11
1
1721420
76924
1021
ALAEntrenador:
Eduardo Coudet4-4-2
Estadísticas
49.4%BET
50.6%ALA
1 Goles 0
5 Remates a puerta 5
7 Remates fuera 5
1 Remates al palo 0
13 Asistencias 8
0 Asistencias de gol 0
10 Faltas cometidas 17
14 Faltas recibidas 10
2 Tarjetas amarillas 3
0 Tarjetas rojas 0
403 Pases correctos 398
67 Pases fallados 86
2 Fueras de juego 3
5 Paradas 5
6 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
