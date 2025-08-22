Suscríbete a
Real Betis
  • Lo Celso (15')
1
0
Alavés
LaLiga EA Sports. Jornada 2 Viernes 22/08 21:30h. Árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Ninguna

LaLiga 25-25

Betis - Alavés, las estadísticas del partido

Todos los datos de la jornada número 2 de LaLiga EA Sports 25-26

Betis - Alavés, las estadísticas del partido
Al Final de la Palmera

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Pau López Sabata
    Portero    25
  2. Bellerín
    Defensa    2
  3. Bartra
    Defensa    5
  4. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  5. Ricardo Rodríguez
    Sustituto    12
  6. Sergi Altimira
    Centrocampista    6
  7. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  8. Aitor Ruibal
    Centrocampista    24
  9. Valentín Gómez
    Sustituto    16
  10. Pablo García
    Sustituto    52
  11. Bakambu
    Sustituto    11
25
25412
68
241652
11
1
1721420
76924
1021
Alavés

ALA

Entrenador:
Eduardo Coudet4-4-2
  1. 1Sivera
    Portero
  2. 17Jonny
    Defensa
  3. 2Facundo Garcés
    Defensa
  4. 14Nahuel Tenaglia
    Defensa
  5. 20Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
    Sustituto
  6. 7Carlos Vicente
    Centrocampista
  7. 6Guevara
    Sustituto
  8. 9Mariano
    Sustituto
  9. 24Victor Parada
    Defensa
  10. 10Aleña
    Centrocampista
  11. 21Abde Rebbach
    Sustituto
Estadísticas
49.4%Real BetisBET
50.6%ALAAlavés
1 Goles 0
5 Remates a puerta 5
7 Remates fuera 5
1 Remates al palo 0
13 Asistencias 8
0 Asistencias de gol 0
10 Faltas cometidas 17
14 Faltas recibidas 10
2 Tarjetas amarillas 3
0 Tarjetas rojas 0
403 Pases correctos 398
67 Pases fallados 86
2 Fueras de juego 3
5 Paradas 5
6 Corners 2
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

