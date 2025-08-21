Pellegrini marca el objetivo del Betis: «El primero es ser campeón; si no, la Champions...» El entrenador chileno se muestra ambicioso, a la espera de la confección final de la plantilla heliopolitana

El Betis se estrena este viernes en el Estadio de la Cartuja y Manuel Pellegrini ha ofrecido sus impresiones en la previa del duelo ante el Alavés. Con un mensaje de ambición, pero también a la espera del cierre de mercado para conocer la confección final de la plantilla. «El primer objetivo es ser campeón; si no, entrar en la Champions; si no, la Europa League...», ha indicado el entrenador chileno, que no ha puesto como excusa el cambio de estadio o las lesiones con las que cuenta actualmente la plantilla bética.

«Es la la sexta temporada mía en el Betis, en las cinco anteriores los objetivos fueron los mismos. Primero ser campeón; si no, llegar a la Champions; si no, a la Europa League... Semana tras semana se mira para que estamos capacitados. Ojalá hagamos una buena temporada y a ver hasta dónde podemos llegar», ha comentado Pellegrini, que aguarda más fichajes antes del cierre de mercado: «Cuando termine el plazo de salidas y llegadas, espero que tengamos un plantel potecialmente a las necesidades de club y con mucha ambición. Hemos ido cinco veces a Europa seguida y hemos marcado com mínimo ese tipo de objetivo. Espero un objetivo equilibrado de aquí al 31 con la plantilla que tengamos».

Descartes: «No hago comentarios sobre especulaciones de prensa, los que están en el plantel son para usarlos. Ya veremos cuando llegue la fecha de cierre quiénes están o no».

Llorente: «Está recién comenzando la parte futbolística, es difícil que pueda estar algún lesionado en estos cuatro partidos. Ya veremos cómo va evolucionando para la próxima semana. Cuanto antes lo tengamos mejor».

Alavés: «Lo veo difícil como a todos, las diferencias son pocas.. Tiene un técnico que conozco mucho, sé cómo trabaja los equipos. Juega con una línea directa y tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar».

Posesión en Elche: «Es absolutamente normal cuando se juega primer partido con 40 grados, la gran mayoría la tuvo entre el portero y los centrales en campo propio. La posesión hay que tener clara dónde se tiene y cuántas ocasione crea. No es un problema de posesión, sino de juego. Si eso nos hubiera hecho no tener ocasiones nos haría cuestionarla, pero tuvimos 6-7. No creo que el problema fuera la posesión».

Portería: «Tenemos una sola competencia con cuatro partidos en diez días. Son dos porteros que van llegando, que tienen que adecuarse al sistema, conocerlo, ya veremos cuándo venga otro campeonato quien juega, lo importante es tener garantías para elegir portero. Adrián ya venía trabajando, quedó un poco postergado, pero de los tres el que venga mejor será el que juegue».

Antony: «No he hablado con antony, estuvo muy a gusto el semestre, queremos que vuelva, no depende solamente de lo que uno quiera, sino lo que el dueño del pase decida lo que quiere hacer con él».

Lesionados: «Nunca hablo de los que no están, ojalá nunca tuviéramos lesionados o suspendidos, cuanto más largo es el plante más fácil es para el entrenador. Tenemos una cantidad de lesionados, pero los jugadores que están tienen que responder».

Altimira: «El equipo está bien físicamente, acostumbrado cada 4 días, nos tocó así el calendario y hay que sacarlo adelante. Sergi tenía un golpe, le complicó un poco, pero está en la lista de citados y no tiene problemas».

Isco y Antony: «Es un tema largo de muchas aristas, los dos jugadores que nombra marcaro una diferencia, pero también jugamos sin ellos y pudimos ganar. Reitero lo que digo, los que están disponibles son los que tienen que sacar el partido adelante. Ya veremos a final de mes el plantel para tener objetivos ambiciosos«.

Sustituto de Lo Celso: «Vamos a esperar que Giovani esté, que no se lesione, pero tenemos a Dani Pérez, a Iván corralejo, también podemos buscar una solución con dos puntas... Son cosas que podrían suceder pero ahora mismo está Gio Lo Celso y es muy importante nosotros».

Cierre de mercado: «Sigo pensando lo mismo, no hay razón lógica de que el mercado termine una vez que el campeonato está iniciado. Hay 50 días para definir los planteles, es una aberración para los equioos, para bien o mal, ojalá eso se arreglara y uno supiera al comienzo la plantilla que dispone».

