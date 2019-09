«Todos esperábamos que no hubiera sido este desenlace» Conocidos de la familia y personas que nada tenían que ver con ella se han acercado estos días hasta Cercedilla para colaborar en el operativo de búsqueda de la medallista

Pasaban pocos minutos de la una de la tarde cuando saltaba la noticia de que la Guardia Civil había hallado un cuerpo en la Sierra de Guadarrama. A muchos la noticia les llegaba en plena ruta de búsqueda. Javier Anta es uno de esos voluntarios que hoy se había echado a la montaña y estaba en una batida en la zona del arroyo del Poyal de las Vacas cuando les ha llegado el aviso. «El jefe de grupo, que era un Policía Nacional, ya nos ha dicho que nos bajábamos, que habían encontrado un cadáver», narra a ABC.

Javier conoce a los Fernández Ochoa desde hace más de 40 años, cuando los padres de Blanca, Paco y Lola trabajaban en la Escuela de Esquí. Él, al frente de la administración y ella de la residencia de profesores. Reconoce que la noticia del hallazgo del cuerpo de la medallista es triste, pero en cierta forma un alivio. Tampoco le sorprende, según dice, la respuesta de Cercedilla o la avalancha de voluntarios que han querido participar en la búsqueda. «Los españoles somos así», espeta emocionado.

De Blanca, este profesor de esquí solo tiene buenos recuerdos. Historias de las que hacen que alguien sea recordado con cariño por todo aquel que la conoce. «Era una mujer muy afable. Luchadora. Con garra, pero toda esa garra luego era buena persona. Comprensiva. Siempre estaba ahí para ayudar a todos. No solo a los que conocía sino a todo el mundo», señala de la exdeportista.

Los ánimos hoy en Cercedilla están bajos. A la espera de la confirmación y la autopsia, las incógnitas en torno a la desaparición de Lana exdeportista no cesan. Incrédulos ante el desenlace vecinos, amigos y conocidos continúan preguntándose qué es lo que pudo pasar en esa montaña que tan bien conocía la medallista. «Estoy dolido y enfadado. Enfadado con la montaña, con la climatología... Esperaba otro final pero después de tanto tiempo, y estando fuera de la visión de la familia que es lógico que no perdiera la esperanza, a mí me daba que no se la encontraba con vida. La esperanza dentro de mí es que fuera así, pero no», reflexiona este voluntario. «Esperábamos que no hubiera sido este desenlace, pero bueno. Ha sido el que ha sido», lamenta.