Carreras de caballos Planazo en el Hipódromo de La Zarzuela, con el «Family Day Navidad» En la tercera carrera se disputará el Premio Diario ABC Bote en la Apuesta Pick 4 de 3.091,20 €

Javier Fernández-Cuesta Actualizado: 24/12/2019 11:15h

Este jueves 26 de diciembre, volvemos a tener otra cita en el Hipódromo de la Zarzuela, esta vez con una jornada especial celebrando la Navidad. Cinco emocionantes carreras de caballos en pista de arena,que comenzarán a las 13:30 horas, pero que desde las 11:00 horas de la mañana, el “Family Day”, traerá multitud de sorpresas y actividades para toda la familia. La entrada, adultos 8 € con 1 de regalo para la apuesta Pick 4, menores de 18 años, gratis.

Abrirá la jornada el Premio Agenda 2030, Objetivos Desarrollo sostenible, reservada a Amazonas y Gentlemen, hándicap para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Ocho participantes desde el poste de los 2.400 metros. A priori debería ser un duelo entre We Now y Mr Axel, hacen muy bien la distancia, están en forma y han demostrado gusto por la fibra. Briscola, Nice To Meet you y Roneo, serán sus máximos enemigos.

Bote en la apuesta Pick 4 de 3.091, 20 € (acertar el ganador de la 2ª, 3ª 4ª y 5ª carrera)

Le seguirá el Premio Fundación Atlético de Madrid, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.900 metros. Seis participantes. En un principio hay 2 carreras, una Another Day Of Sun, que debería ser el fijo del día, y otra el resto. Kuvasz y Drover, en la otra…

En tercer lugar, se disputará el Premio Diario ABC, hándicap para yeguas de 3 años en adelante. Catorce candidatas desde el poste de los 1.700 metros. Carrera muy abierta en la que sobresalen como favoritas Alejandría, Tihanna, Zeebullet,Trece y Quick Artist. La sorpresa podría ser Carolini, sale en peso y adora la pista.

La cuarta carrera será el Premio Fundación Ronald McDonald, reservado a Aprendices, Jóvenes Profesionales y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de septiembre de 2018, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.200 metros. Doce ejemplares a las órdenes del Juez de salida. So Hi Storm y Viento Sur, son los favoritos en este sprint con curva, Desert Deer, Miss Osier, Minovia y Leitza lo pondrán muy difícil. Deference podría ser la sorpresa.

Cerrará la jornada el Premio Roberto Cocheteux, para potros y potrancas de 2 años, no ganadores y 1.700 metros de recorrido. Quince participantes. Carrera de muy difícil pronóstico ya que hay varios debutantes y otros con una sola carrera. Entre todos, por experiencia y valores, destaca Rumbo. Sus máximos enemigos serán Karluvi, Malassian e Izem. Carrera propicia a la sorpresa.

Como hemos comentado, Hipódromo de La Zarzuela se suma a la celebración de la Navidad con una jornada muy especial llena de multitud de actividades:

CARRERAS DE DINOSAURIOS - DINOTURF:

Comenzará esta jornada tan especial con divertidas y originales carreras de dinosaurios que no dejarán a nadie indiferente. Algunos de nuestros jinetes se verán las caras en un espectáculo único y divertido como son las carreras de dinosaurios, que no dejarán a nadie indiferente. También, participarán en una de las pruebas las fundaciones y ONGs que nos acompañarán durante la jornada y a quienes queremos apoyar más que nunca: Fundación Ronald Macdonald, Fundación Querer, Save The Children, Caballo Amigo, La Galleta Solidaria, Gepac, Edea Camerún, Nikarit, e Intheos.

ACTIVIDADES EN LOS JARDINES:

REYES MAGOS: Los niños tendrán la oportunidad de entregar sus cartas llenas de deseos a los Reyes Magos de Oriente, que estarán con nosotros durante toda la jornada acompañados de nuestros jockeys. Ellos escucharán sus deseos y les entregarán unos riquísimos caramelos Haribo.

PASEOS EN PONY: también disfrutarán de los divertidos paseos en pony. ¡Una oportunidad única de sentirse como un verdadero jinete!

CABALLOS MECÁNICOS: los más valientes podrán hacer gala de su habilidad montando en los caballos mecánicos para sentir la adrenalina de una verdadera carrera de caballos, con chaquetilla original, y así convertirse en futuros jockeys.

PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES NAVIDEÑOS: contaremos con un divertido Photocall Bola de Navidad, donde poder meterte y hacer una fotografía para llevarte un bonito recuerdo. También un Trineo con renos de Papá Noel y un Árbol de Navidad gigante para escalar.

TALLERES Y PINTACARAS: a lo largo del hipódromo se instalarán diferentes talleres con actividades y pintacaras, que harán pasar un buen rato a los peques. ¡Podrás pintarte la cara como tu súper héroe o princesa favorita!

MARKET SOLIDARIO NAVIDEÑO, GASTRONOMÍA Y MÚSICA

Una nueva edición del Market HZ te invita a realizar las compras para regalar a tus seres queridos en estas fiestas de manera solidaria, ya que también estarán expuestos los stands de las fundaciones con sus obsequios solidarios a la venta.

La oferta gastronómica estará disponible en las Barras del Hipódromo donde se encontrarán bocadillos fríos, patatas fritas, perritos calientes y mucho más, y por supuesto no faltará el Roscón de Reyes y el chocolate caliente.

La diversión de toda la familia se alarga hasta las 17:00 de la tarde, ambientada con buena música.

MUSEO EDUARDO TORROJA

Como en todas las jornadas de carreras, el Museo Eduardo Torroja permanecerá abierto para que todo el público que lo desee pueda visitarlo y conocer más sobre la historia de nuestro emblemático recinto, declarado Bien de Interés Cultural. Una visita gratuita para todos los públicos.

Recordamos que Hipódromo de La Zarzuela pone a disposición del público autobuses gratuitos con salida cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa.(si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a la Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (5) WE KNOW - (2) MR AXEL - (3) BRISCOLA 2ª CARRERA: (1) ANOTHER DAY OF SUN - (2) KUVASZ - (3) DROVER 3ª CARRERA: PREMIO DIARIO ABC (1) ALEJANDRIA - (3) TIHANA - (9) CAROLINI 4ª CARRERA: (2) SO HI STORM - (8) VIENTO SUR - (4) DEFERENCE 5ª CARRERA: (1) RUMBO - (6) MALASSIAN - (5) KARLUVI