Dakar 2020 Carlos Sainz: «Mi último Dakar llegará, pero ni yo mismo sé cuándo» El madrileño, el más veterano en ganar, inicia su decimotercera participación en el raid con la ilusión del primer día y el reto añadido de estrenar el palmarés en el nuevo escenario de Arabia Saudí

La cita navideña de Carlos Sainz con la prensa se ha convertido en una tradición desde que el piloto madrileño decidiera probar suerte en el Dakar, allá por 2006. No habían pasado ni dos años desde su retirada del Mundial de rallys y el gusanillo de la competición le seguía invadiendo todo el cuerpo. Desde entonces solo se ha perdido dos ediciones. La primera fue de forma obligada por las amenazas de Al Qaida que obligaron a sacar el Dakar de África, quién sabe si para siempre. La segunda, por decisión propia al no encontrar un coche lo suficientemente competitivo que le permitiera vencer. Sostiene que ganar el Dakar 2018 con 55 años le hizo tanta ilusión como su primer campeonato del mundo, porque las victorias a esa edad «se ven de forma diferente a cuando eres joven». Apenas unos días antes de partir a Riad asegura estar listo para estirar un poco más su récord de piloto más veterano en derrotar al desierto. Ganó con Volksvagen y Peugeot, y está deseando hacerlo también con Mini.

Con 57 años, ¿qué le mantiene en la brecha?

Sigo disfrutando y tengo la misma pasión para competir que cuando empecé. Eso es lo que me hace seguir. Si voy es porque me veo con opciones. Si no, no iría.

Aún le queda cuerda, entonces...

Todos los años han podido ser el último... Y aquí estoy otra vez. No engaño a nadie. De la noche a la mañana tomé la decisión de dejar el Mundial de rallys. Tenía un equipo ganador, un contrato para el año siguiente, toda la logística preparada... Y llegué un día a casa y dije que ya no iba a correr más. Mi último Dakar llegará. Soy el más veterano y no creo que falte mucho. ¿Puede ser este año? Pues sí, pero no lo puedo asegurar porque ni yo mismo lo sé.

¿De qué depende?

De que sea capaz de luchar por ganar o no. Un condicionante será si acabo una especial y otro piloto, con el mismo coche que el mío y sin que me haya pasado nada, me mete demasiado tiempo. Seguir así no sería una opción porque no va con mi naturaleza. También digo que no me hubiera gustado dejarlo con una edición como la del año pasado (una avería en la suspensión le dejó sin opciones en la general en la tercera etapa).

Empieza un Dakar muy diferente, con nuevas normas y, sobre todo, en un nuevo país. ¿Qué implica eso?

Arabia Saudí es un lugar desconocido para todos y abre la puerta a que pasen más cosas. Un país nuevo siempre implica incertidumbre, con terrenos distintos y una navegación más difícil.

¿Qué es lo que más le preocupa?

No se habla mucho de ello, pero va a haber tres etapas de más de 500 kilómetros. Eso es algo que no se vio mucho en Sudamérica y que puede resultar crucial. Cuanto más larga sea la especial, más posibilidades hay de cometer errores. El cansancio puede jugar malas pasadas.

Después de doce participaciones y dos triunfos absolutos, ¿cuál diría que es la clave para ganar?

Es una carrera por eliminación. Los últimos años el ritmo es muy alto, hay que tratar de seguirlo e ir quemando días, que vayan pasando cosas y avanzar en la clasificación. En el Dakar hay que ir con cabeza y resetear cada día, porque es impredecible. Cada jornada es diferente a la anterior y no puedes ir con otra mentalidad que no sea esa. Si un día te dejas diez minutos no puedes volverte loco pensando en cómo recuperarlos. No funciona así.

Este año Mini solo lleva dos coches: el suyo y el de Peterhansel. Un equipo tan reducido, ¿es una ventaja?

En algunas cosas, sí, porque el equipo se pueda centrar más. Pero en un equipo con tres o cuatro coches siempre hay uno que se descarta en las primeras etapas y ya se convierte en una especie de asistencia rápida para los demás. A nosotros eso es más difícil que nos ocurra.

¿Va la caravana del Dakar a lavar la imagen de Arabia Saudí?

Yo le doy la vuelta a ese argumento. Si nosotros podemos ayudar a que un país con una situación complicada relaje sus costumbres con respecto a la mujer y que vaya acabando con según qué prohibiciones, bienvenido sea.

¿Es el lugar adecuado?

A nivel deportivo, no tengo ninguna duda. Es un terreno más africano, con desierto abierto y mucha arena. Es una buena elección, a priori. Pero los balances, al final.

Tendrá que adaptarse a unas reglas de comportamiento estrictas...

Si vas a un país con un tipo de costumbres tienes que adaptarte y respetarlas. A mí, personalmente, lo que más me puede influir es lo del jamón, porque al acabar cada etapa era una alegría tomar un poquito al vacío, del que llevábamos en la maleta. Será difícil de sustituir. De lo demás, yo tampoco soy muy efusivo a la hora de celebrar, pero por darme un abrazo con Lucas tampoco creo que me pase nada.

Una pareja sólida

Cita Sainz a Lucas Cruz, su copiloto. El escudero en el que deposita toda su confianza para pisar a fondo el acelerador sabiendo que él le avisará de cualquier peligro. Ya estuvo con él en Volkswagen y Peugeot y este será su octavo Dakar juntos. Este año será aún más importante, pues habrá seis etapas en las que entreguen el libro de ruta, o ‘roadbook’, a los participantes solo media hora antes de la salida.

¿Qué le aporta Lucas respecto a otros copilotos que haya tenido?

La respuesta es muy clara. He corrido con otros copilotos y no he ganado; he corrido con Lucas y he ganado. Es una excelente persona, un buen amigo. Destacaría su tranquilidad. En un coche se producen situaciones muy tensas, de mucho riesgo. Él me conoce bien y sabe cómo sujetarme.

Sabe que este año habrá cámaras a bordo en los coches de los favoritos, ¿verdad?

Hay que saber si graban el sonido o no. Tengo que enterarme, porque ya hay algún vídeo en Youtube... No creo que les haga falta, pero... Luego cuando te escuchas, fuera de contexto, esas conversaciones pueden parecer fuertes. En esos momentos de tensión la verdad es que no te acuerdas de que te están grabando.

Entregar el libro de ruta poco antes de cada salida, ¿les beneficia?

Evita suspicacias y nos iguala a todos. Es un reto añadido. Estaban pasando cosas que no tenían sentido. Hoy en día cualquiera puede descargarse una traza en el teléfono móvil y algunos ya estábamos cansados de hacer el tonto.

Parece mentira que eso no estuviese controlado hasta ahora.

Al final, en las últimas ediciones ya nadie se perdía. Llegó a un punto que no podía ser. Si el espíritu del Dakar es que hay que ir con el roadbook y sin GPS, pues tiene que ser igual para todos y debe controlarse. Ahora por fin se va a hacer.

El rival Alonso

Sainz tiene claro quiénes son sus rivales. No suelen cambiar mucho de un año a otro. Repasa de memoria y cita a su compañero en Mini, Stephane Peterhansel, y a la tropa de los Toyota, encabezados por el actual campeón, Nasser Al Attiyah. En esa lista mete también a Fernando Alonso, aunque admite que el asturiano lo tendrá muy complicado.

¿Descarta por completo que Alonso dé la sorpresa y gane el rally?

Las primeras veces son complicadas. Fernando ha demostrado que se ha preparado la carrera, haciendo muchos kilómetros. Yo le deseo que lo haga bien, que acabe la carrera, que tenga la mejor experiencia posible y que le sirva para el futuro, si es que decide volver. Viene a una especialidad que está muy lejos de la Fórmula 1 y lo va a tener difícil. Pero es una esponja, pregunta mucho y, como he dicho, en el Dakar puede ocurrir de todo.

¿Recuerda su primer día en el Dakar, allá por 2006?

Yo empecé en Portugal y hasta que no llegué a África no tuve esa sensación de no saber qué me iba a encontrar. Pero me había preparado y no estaba especialmente preocupado.