Toros en Sevilla, en directo: sigue la corrida con Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez en la Feria de San Miguel

Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez torean esta tarde en la Maestranza en la Feria de San Miguel

Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez se enfrentan esta tarde a toros de Garcigrande en la segunda corrida de la Feria de San Miguel en la plaza de toros de ABC de Sevilla, un festejo para el que la terna se ha preparado a conciencia para conseguir el triunfo.

Como manifestaba Borja Jiménez en una entrevista concedida a ABC de Sevilla, la Puerta del Príncipe le quita el sueño. Veremos en esta tarde, de nuevo de gran expectación, si los matadores, que llegan a estas alturas de la temporada con sonados triunfos a sus espaldas, salen a hombros por la puerta de la gloria sevillana.

Actualizar Actualizado 24/09 12:25

12:24 Borja Jiménez Borja Jiménez Avecilla nació en Sevilla el 28 de enero de 1992. Desde niño sintió afición por el mundo del toro y fue alumno de la Escuela Taurina de Espartinas. Se presentó en público en 2005 y debutó con picadores en la Monumental de México en 2012. Tomó la alternativa en 2015 en Sevilla con Espartaco como padrino y Manzanares de testigo. Confirma en Madrid en abril de 2023 con Curro Díaz de padrino y José Díaz de testigo. 12:20 Daniel Luque Daniel Ruffo Luque, conocido como Daniel Luque, nació en la localidad sevillana de Gerena el 21 de noviembre de 1988. Debutó con picadores en Cortes de la Frontera (Málaga) el 19 de marzo de 2005. Dos años después toma la alternativa en Nimes (Francia) el 24 de mayo de 2007 teniendo de padrino a El Juli y de testigo a Sebastián Castella con toros de El Pilar. Confirmó la alternativa en Madrid en 2008 teniendo de padrino a Javier Conde y de testigo a José Tomás. 12:20 Alejandro Talavante Alejandro Talavante Rodríguez nació en Badajoz el 24 de noviembre de 1987. Con once años, Talavante se apuntó a la Escuela Taurina de Badajoz, donde recibió sus primeras lecciones de tauromaquia. Debutó con picadores en la localidad francesa de Samadet en 2004. Tomó la alternativa el 9 de junio de 2006 en Cehegín (Murcia), teniendo como padrino a Morante de la Puebla y con David Fandila El Fandi como testigo. Confirmó la alternativa en 2007 en la plaza de toros de Las Ventas apadrinado por El Juli y José María Manzanares con toros de la ganadería del Puerto de San Lorenzo. 12:18 Segunda corrida de la Feria de San Miguel de Sevilla Muy buenas tardes y bienvenidos al directo del segundo festejo de la Feria de San Miguel, ciclo septembrino que es, por derecho propio, otra de las grandes citas taurinas en Sevilla. Esta tarde veremos sobre el ruedo a un torero extremeño, Alejandro Talavante, y dos sevillanos, Daniel Luque y Borja Jiménez, que matarán reses de la ganadería salmantina de Garcigrande. La corrida empieza a las seis y media de la tarde.

