TauroCromos clausura su edición 2025 uniendo afición, tradición y compromiso social

El album de estampas taurinas TauroCromos ha cerrado su edición 2025 con un acto simbólico y solidario frente a la puerta de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde representantes del proyecto han mantenido un encuentro con el doctor Luis Madero, de ... la Fundación de Oncohematología del Hospital Niño Jesús de Madrid, a la que se le ha realizado una donación de tres mil euros. Un gesto sencillo aunque significativo que pone el borche de oro a una edición especialmente importante para la afición y para el propio proyecto.

La edición de TauroCromos 2025 ha contado con una tirada de 25.000 álbumes y cerca de 14 millones de cromos, distribuidos a nivel nacional en kioscos, papelerías, estancos, gasolineras y comercios especializados. El período de campaña abarcó desde la Feria de Abril hasta la Feria del Pilar. El álbum, compuesto por 558 cromos, presenta un contenido amplio y cuidadosamente documentado dividido en secciones:

-Plazas de toros nacionales e internacionales, matadores, rejoneadores y novilleros de la actualidad

-Principales ganaderías del panorama taurino

-Toreros históricos del siglo XX

-Personajes taurinos.

Además, incorporaba una versión digital didáctica con códigos QR que ofrecen contenido adicional.

Tras su presentación en el pasado mes de mayo, TauroCromos emprendió un recorrido nacional que lo llevó a algunas de las ferias taurinas más emblemáticas del país. El proyecto ha estado presente en San Fermín, Santander, Córdoba, Almería, El Puerto de Santa María, Huelva y otras plazas relevantes, acercándose a los aficionados de toda España.

Desde su fase inicial, TauroCromos entendía que parte de su impacto debía estar vinculado a una acción solidaria orientada a la salud y a los niños. De forma consensuada con los toreros, se decidió apoyar la labor del doctor Luis Madero a través de su Fundación en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

TauroCromos ha anunciado que ya está inmerso en la producción de la II edición del proyecto, con el objetivo de hacer aún más grande la Fiesta y sus tradiciones.