Suscríbete a
ABC Premium

TauroCromos clausura su edición 2025 uniendo afición, tradición y compromiso social

La organización ha realizado una donación benéfica a la Fundación de Oncohematología del Hospital Niño Jesús de Madrid

Juan Carlos Ramos Picchi y Luis Madero
Juan Carlos Ramos Picchi y Luis Madero ABC

S. T.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El album de estampas taurinas TauroCromos ha cerrado su edición 2025 con un acto simbólico y solidario frente a la puerta de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde representantes del proyecto han mantenido un encuentro con el doctor Luis Madero, de ... la Fundación de Oncohematología del Hospital Niño Jesús de Madrid, a la que se le ha realizado una donación de tres mil euros. Un gesto sencillo aunque significativo que pone el borche de oro a una edición especialmente importante para la afición y para el propio proyecto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app