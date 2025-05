Nuevos aforos en las plazas de toros andaluzas: Entre un 60% y la prohibición de acceder al público

L as plazas de toros de Andalucía por fin podrán decir adiós al antagónico metro y medio de distancia entre espectadores. El pasado jueves lo anunció con cierta ambigüedad el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno , y este sábado se ha confirmado tras la última publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

La principal flexibilización que venía demandando durante los últimos meses el sector taurino para intentar alcanzar cierta viabilidad a sus espectáculos ya es una realidad, aunque el anuncio esconde cierta trampa : esa supresión del metro y medio de distancia podrá variar en función del nivel de alerta sanitaria vigente en cada distrito o municipio, por lo que un festejo programado con la mínima antelación estará dudoso hasta el momento en el que se trence el paseíllo .

Cabe recordar que los festejos taurinos requieren de un mínimo de tres semanas de antelación para alcanzar un mínimo de previsión y promoción . La situación vigente hoy no será, para bien o para mal, la misma que reine dentro de quince o veinte días. Esta realidad inquieta a los empresarios más modestos de la región , quienes tendrán que arriesgar sus inversiones sin tener un mínimo de garantías de que el festejo se pueda celebrar como se prevé.

Según anuncia este sábado el BOJA, los festejos taurinos podrán alcanzar un 60 por ciento del total de sus aforos llegado el nivel 1 de alerta sanitaria, y tendrán prohibida la entrada de público si se encuentra ese distrito o municipio en el nivel 4 .

Capítulo V del BOJA

Medidas de prevención en materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos populares

Artículo 21 . Espectáculos taurinos y festejos taurinos populares.

- En el nivel de alerta sanitaria 1 no se podrá superar un máximo del 60% de aforo autorizado . No se recomienda la celebración de festejos taurinos populares. En las actividades realizadas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas . Entre grupos de personas que adquieran las localidades conjuntamente existirá al menos una localidad de la que no se hará uso, tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados del grupo.

- En el nivel de alerta sanitaria 2 no se puede superar el límite del 50% del aforo permitido . No se recomiendan los festejos taurinos populares. En las actividades realizadas en estos recintos se podrá facilitar la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas . Entre grupos de personas que adquieran las localidades conjuntamente existirá al menos una localidad de la que no se hará uso, tanto por la fila delantera como la trasera y a ambos lados del grupo.

-En el nivel de alerta sanitaria 3 , no se puede superar el límite del 40% del aforo permitido . No podrán celebrarse festejos taurinos populares. Las localidades asignadas deben guardar una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila del tendido o butaca y no podrán ocuparse las localidades inmediatamente anterior ni posterior de cada fila de tendido o butacas.

- En el nivel de alerta sanitaria 4 no podrá haber espectadores en la plaza ni se podrán celebrar festejos taurinos populares.