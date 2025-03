Los grandes maestros recuerdan a Pepe Luis Vázquez: «Le vi un quite en el año 59 que recuerdo cada día»

El Salón de Carteles de la Real Maestranza acogió en la tarde de este martes la rúbrica de una extensa agenda de coloquios que han servido para homenajear, recordar y enaltecer la figura de Pepe Luis Vázquez , por el centenario de su nacimiento. El colofón anunciaba a Curro Romero, Rafael Chicuelo, Alfonso Ordóñez y José Luis Lozano , para desgranar las particularidades de ‘ Un torero para la historia ’. Ése era el título. El acto fue conducido por el periodista taurino Vicente Zabala de la Serna .

Un coloquio protagonizado por toreros de otra época . Circunstancia patente tras sus respectivas llegadas: con más de quince minutos de antelación cada uno. Cosas de otros tiempos… Comenzó el crítico taurino de El Mundo explicando que « la vida y la trayectoria de Pepe Luis careció de sombras , porque él era la luz, y en la luz no existen las sombras».

El Faraón de Camas reconoció que le hubiera gustado torear «en la época de Pepe Luis, porque esto ha dado un cambio muy fuerte». Suscribía aquellas palabras Rafael Chicuelo , recordando que « daba alegría verlo en el campo : cómo andaba, cómo cogía el capote y cómo se colocaba. Cuando todos tenían que dar cuatro capotazos, él daba dos».

Clarividente

Por su parte, el empresario José Luis Lozano aseguró no haber conocido un torero de aquella época «que generara tanta simpatía a la hora de ir a la plaza. Todo el mundo veía con agrado a Pepe Luis y estaba esperando su faena. Cuando cargaba la suerte era una maravilla. Son cosas que tengo grabada en la memoria. Una de sus grandes virtudes es que veía muy pronto al toro ». También traía recuerdos grabados en su memoria Alfonso Ordóñez : «Lo vi en1959 hacer un quite en Jerez de la Frontera que raro es el día que no me acuerde de su media verónica. Tenía una capacidad e inteligencia tremenda ».

También abordaron los maestros las diferencias entre las medidas de las faenas de antes a las de ahora. «Si un torero no es capaz de meter al público en la faena con veinte pases, no lo va a conseguir con cien», señaló Ordóñez. «Todo lo que no sea arrebujarse con quince pases es aburrir a la gente. Y es mejor cabrearlos que aburrirlos », sentenció Curro Romero .

Cabe recordar que en el Ayuntamiento de Sevilla sigue abierta una exposición, con muestra pictórica y escultórica, del Sócrates de San Bernardo hasta el próximo 15 de mayo .