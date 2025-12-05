Curro Díaz y Jorge Buendía ponen fin a su relación de apoderamiento

El diestro linarense Curro Díaz y el empresario y taurino onubense Jorge Buendía han decidido separar sus caminos profesionales tras tres años de una colaboración que ambas partes califican como «fructífera, respetuosa y llena de buenos recuerdos». La ruptura, producida de ... manera natural y sin estridencias, pone cierre a una etapa en la que el torero ha dejado faenas de notable calado en diferentes plazas, muchas de ellas bajo la gestión del propio Buendía.

Durante este trienio, la sintonía entre el torero y el empresario ha sido una constante. Curro Díaz, fiel a su tauromaquia de aroma clásico y esa personalidad que ha sabido mantener al margen de las modas, encontró en Buendía un aliado que respetó su concepto y supo situarlo en carteles adecuados para expresar su mejor versión. Por su parte, el taurino onubense siempre valoró en el linarense su capacidad para emocionar a los públicos y su honestidad dentro y fuera del ruedo.

Ambos profesionales han mostrado su agradecimiento mutuo por la etapa compartida y subrayan que la decisión se toma desde la cordialidad absoluta, con la convicción de que los caminos que ahora se abren traerán nuevas oportunidades para cada uno.