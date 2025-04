Primer encierro de San Fermín, en directo: ganadería y última hora en Pamplona hoy

Sigue en directo el primer encierro de San Fermín, con las últimas noticias de lo que ocurre hoy en Pamplona.

Pero, ay, cielito lindo, se alegran los corazones de los corredores, que estiran para la primera carrera, pero también se aceleran. Nervios, tensión... Reencuentros con el compañero; nostalgias por los que ya no están

La cuesta de Santo Domingo, primer tramo del encierro, ya se encuentra a rebosar de corredores y de público que no se quiere perder nada

Para los que no lo sepan la distancia que hay entre los corrales de Santo Domingo y la plaza de toros es de unos 875 metros.

Lleno hasta la bandera en la plaza para el encierro y las vaquilla y lleno de No hay billetes en la corrida de por la tarde con un cartel que conjuga la veterania y madurez de Diego Urdiales con la explosiva juventud de Fernando Adrián y Borja Jiménez. Ángel González Abad

Y si hay mimes de personas a lo largo del recorrido y en la plaza esperando la llegada de los toros, no es menos el gentio que se asoman a todos los balcones que jalonan el trayecto en una imagen de fachadas abarrotadas.Ángel González Abad

Los pastores intentan llamar la atención de dos toros que giran alrededor del coso pero no quieren entrar

Los dobladores también intentan llamar la atención pero no hay manera

El encierro sigue con un toro que. no entra

Tantos corredores han complicado algo más de la cuenta el encierro, aunque no se espera que el parte de heridos sea grave. Estamos a la espera.

A pesar de algunos momentos complicados, los astados se han mostrado nobles y no han ido a los mozos

Los servicios médicos informan de 5 solicitudes de traslado. Todas ellas contusiones, excepto una herida no penetrante en cara.

La divisa continúa, de momento, con su historial de no provocar heridas por asta de toro.

Milagro en la Monumental de Pamplona. Si no se han repartido cornadas para todos ha sido porque el capotillo de San Fermín lo ha impedido. Murallas humanas en la arena mientras dos toros recorrían el anillo sembrando el terror, aunque tanta ha sido la nobleza derrochada que no han hecho por los mozos. Y eso que varios, que no deberían a volver a pisar este sagrado escenario, no respetaron en ningún momento a los toros ni las normas. Gracias a la magnífica labor de los dobladores, a ese noble comportamiento de los de La Palmosilla y al divino capote, todos los del ruedo viven hoy para contarlo. Rosario Pérez

