Directo: El Juli, Roca Rey y Chover, toro a toro en Fallas

Cuarto toroImpuesto, número 12, negro mulato, de 532 kilos. Gana terreno El Juli en los lances de saludo.

Tercer toroMaleada, número 185, negro mulato, de 536 kilos, con el hierro de Toros de Cortés. Silencio de expectación cuando se planta en los medios para el quite, por tafalleras y chicuelinas de compás abierto. De nuevo brota el silencio cuando se coloca para ejecutar dos cambiados por la espalda sin pestañear ni prácticamente arquearse. Una estatua. A derechas, con la muleta puesta y dispuesta, tira del toro con poderío y con enorme asiento, con la arrongancia de los grandes. Los alarga por el izquierdo, aplomadísimo y rotundo. Soberbio en el de pecho. Engarza el invertido y tira del desdén mirando al tendido. Llena totalmente el escenario. Alarga demasiado y suena un aviso cuando va a ejecutar unas bernadinas ajustadísimas, con mirada al público. Pinchazo y espadazo. Lo levanta el puntillero. Otro aviso. Se enfría la posible doble petición. Oreja.

Segundo toroEbanista, número 100, colorado, de 539 kilos. Tras el encuentro con el caballo, el toro protesta, cosa que se aprecia en el quite de Roca Rey por chicuelinas, con algún apuro, y que parece no venirle bien al toro. El Juli, genuflexo en el inicio, le va buscando las vueltas. Le falta ritmo al toro, renqueante. Tira de técnica el torero madrileño, pero la brillantez se antoja imposible. Cada vez se queda más corto, la gente se impacienta y no le queda otra que coger la espada. Estocada caída. Silencio.

Primer toroTallista es el nombre del toro de la alternativa de Jesús Chover. Herrado con el número 32, es negro mulato, de 537 kilos. El toricantano se marcha a la puerta de chiqueros, a recibir a portagayola a este pimero, que mete la cara con fijeza en las verónicas, rematadas con media de hinojos y una larga. Sonríe cuando toma las banderillas, con facultades pero desigualdad. Valencia está con el joven torero de la tierra. Brinda el toro de la ceremonia a sus padres: «Papá, más, gracias por todo y sobre todo por darme la oportunidad de ser libre». Se dobla con el toro, que lo pide por abajo y transmite. Muy bueno este ejemplar de Victoriano del Río, con el que intercala ambos pitones deseoso, sin muchas apreturas. Acaba por manoletinas mirando al tendido. Bajonazo. Petición de oreja y vuelta al ruedo.

PaseílloCon llenazo de «No hay billetes», hacen el paseíllo El Juli, de azul marino y oro; Roca Rey, de violeta y azabache, y Jesús Chover, de blanco y oro.

SorteoEsta mañana se han sorteado los toros de Victoriano del Río (dos con el hierro de Toros de Cortés, tercero y sexto). Los sobreros son de Puerto de San Lorenzo.

Cartel¡Buenas tardes! Bienvenidos a la sexta corrida de la Feria de Fallas. Cartel de alto voltaje, con El Juli, Andrés Roca Rey y Jesús Chover, que toma la alternativa.