En directo: el primer toro pega un pitonazo a Juan José Padilla en la última corrida de su vida

ABC

México Actualizado: 17/12/2018 00:26h

00:26SEGUNDO TORO. Sale Arpista, de 504 kilos. Arturo Saldívar, de azul marino y plata, da cuenta de este ejemplar.

23:58PRIMER TORO. Juan José Padilla saluda al primer toro, Flautista, de 517 kilos, con una larga cambiada de rodillas. Decide no banderillear el Pirata. Se dobla en los inicios de faena con un animal justo de fuerza, de poco recorrido y mironcete, lo que incomoda al matador. Toro con peligro, que se mete por dentro y pega un tremendo derrote a Padilla. le pega un pitonazo a la altura del hombro. Dolorido el torero. Feísimo momento. No quiere perder la batalla el Pirata y tira de oficio y recursos para meterlo en vereda. No es fácil este Flautista. Con habilidadi, deja media estocada algo contraria. Tarda en caer este toro y tiene que descabellar. Silencio.

Juan José Padilla saluda una ovación

23:58PASEÍLLO. Padilla, vestido de verde hoja y oro -el mismo de laureles su reaparición milagrosa en Olivenza tras la cornada en el ojo en Zaragoza-, hace el paseíllo en el ruedo más inmenso junto a Saldívar y Armillita, ambos de azul marino, uno en plata y otro en oro.

23:19SORTEO. Ya están en chiqueros los toros de Boquilla del Carmen. Corrida de músicos, que abre Flautista y cierra Pianista. El último astado de Padilla se llama Guitarrista.

23:19CARTEL. ¡Buenas noches! No es un domingo cualquiera. Esta noche se despide de los ruedos definitivamente Juan José Padilla. Y lo hace en la Monumental de México, la plaza más grande del mundo. El Pirata toreará la última corrida de su vida acompañado de Arturo Saldívar y Armillita IV.