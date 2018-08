Muere Lindsay Kemp, director de David Bowie en «Ziggy Stardust» El coreógrafo, mimo, actor, bailarín, pintor y escenógrafo británico ha fallecido a los 80 años en la ciudad italiana de Livorno

EFE

El coreógrafo, mimo, actor, bailarín, pintor y escenógrafo británico Lindsay Kemp ha fallecido a los 80 años en la ciudad italiana de Livorno (norte), informó hoy la cadena pública italiana Rai.

Nacido en Escocia el 3 de mayo de 1938, será siempre recordado por dirigir el espectáculo de «Ziggy Stardust» para el cantante David Bowie, a quien enseñó a «exteriorizar» toda su expresividad corporal.

Estudió pintura y diseño en la Escuela de Arte de Bradford, danza con el ballet Rambert y con Sigurd Leeder, y cursó estudios de mimo con Marcel Marceau. Dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo en teatros marginales de Londres y pronto fundó su propia compañía, la «Lindsay Kemp Company», en 1965, con la que realizó la primera gira internacional en 1973.

Los primeros espectáculos fueron considerados por el público y la crítica demasiado vanguardistas para la época y no tuvieron mucha aceptación, pero luego llegaron grandes éxitos con «Flowers» (1968), espectáculo inspirado en la obra de Jean Genet «Our Lady of the Flowers», que llevó a España en su primer viaje en 1977. Le siguieron, «Salome» (1976), «Mr. Punch's Pantomime» (1975) y «A Midsummer Night's Dream» (1979), obra con la que alcanzó la fama en Italia en 1980.

Ese mismo año, estrenó en Roma el espectáculo «Duende», dedicado a Federico García Lorca y en noviembre de 1983 regresó a los escenarios británicos para presentar en Londres «Nijinsky», mientras que en 1986 puso en escena «The Big Parade».

Dos años después, presentó en Italia «Alice», una versión de las obras de Lewis Carrol «Alicia en el País de las Maravillas» y «Alicia a través del espejo». En España, esta obra estuvo protagonizada por Nuria Moreno (hija de Nuria Espert) y fue llevada por los escenarios de Sevilla, Barcelona y Madrid entre los años 1988 y 1989.

Trabajador incansable y creador constante, estrenó en Roma en 1990 «Onnagata», espectáculo al que siguieron otros como «Cinderella» (1993), «Variété» (1996), «Rêves de Lumière» (1997), «Dreamdances» (1998), «Elizabeth's Last Dance» (2005) y «Kemp Dances» (2015).

Como actor, Kemp participó en películas como «Valentino», «The Wickerman», «Sebastiane», «Jubilee» y «The Loves of Lady Purple», mientras que como coreógrafo creó el ballet «The Parades Gone By» para Ballet Rambert, que fue un éxito. En junio de 1991 recibió en Roma el premio «Roma-Letteratura '91», que compartió con Rafael Alberti, el actor Arnaldo Foa y el cantautor Umberto Bindi.