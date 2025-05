La borrachera de Meryl Streep La actriz participó en el homenaje de Broadway a Stephen Sondheim y cantó «The Ladies who Lunch» junto a Christine Baranski y Audra McDonald

Meryl Streep protagonizó, junto a Christine Baranski y Audra McDonald , el momento más divertido de la gala «Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration», con el que el mundo del teatro musical estadounidense quiso rendir homenaje a uno de sus grandes renovadores, Stephen Sondheim , que hace un mes cumplió noventa años.

Las tres actrices interpretaron, cada una desde sus casas, la canción « The Ladies who Lunch », perteneciente al musical « Company », de cuyo estreno se cumplían el domingo cincuenta años. Con una coctelera y una copa en sus manos Meryl Streep, una botella de vino Christine Baranski y una de whisky Audra McDonald, las tres ofrecieron una simpática interpretación del tema, con borrachera fingida incluida, que arranca con la frase: «Me gustaría proponer un brindis».

En la gala, que puede verse en la página web de broadwayworld.com , intervino una extensa nómina de actores, que interpretaron temas del propio Sondheim. Levantó el telón el compositor Stephen Schwartz , con un popurrí al piano. Le siguieron, además de las tres actrices citadas, Annaleigh Ashford, Laura Benanti, Melissa Errico, Beanie Feldstein, Josh Groban, Jake Gyllenhaal, Neil Patrick Harris, Judy Kuhn, Linda Lavin, Lin-Manuel Miranda, Ben Platt, Randy Rainbow, Lea Salonga, Bernadette Peters, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Donna Murphy, Kristin Chenoweth, Sutton Foster, Brian Stokes Mitchell, Kelli O'Hara, Aaron Tveit, Maria Friedman, Iain Armitage, Katrina Lenk, Michael Cerveris, Brandon Uranowitz, Stephen Schwartz, Elizabeth Stanley, Chip Zien, Alexander Gemignani y cuatro miembros de «Pacific Overtures»: Ann Harada, Austin Ku, Kelvin Moon Loh y Thom Sesma.

También hicieron apariciones especiales en la gala virtual, que tuvo a Raúl Esparza como conductor, Victor Garber, Joanna Gleason, Nathan Lane y Spielberg.