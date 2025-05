El Supremo ordena a Cataluña devolver las pinturas murales del Monasterio de Sijena

Las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) han sido objeto de una prolongada disputa entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat por su restitución. El núcleo del conflicto está en el hecho de que estas pinturas fueron retiradas, tras los daños sufridos durante la Guerra Civil, y llevadas al Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) para su restauración y conservación en régimen de depósito, pero nunca fueron devueltas a su lugar de origen

La Audiencia Provincial de Huesca ya dictó una sentencia que ordenaba su devolución al monasterio, pero la Generalitat interpuso un recurso de casación. Ahora, cinco años después, el Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia y ha condenado al MNAC a restituir las piezas, consideradas una de las joyas del románico europeo.

El Supremo concluye en su auto que el MNAC no es dueño de las pinturas, sino que los murales fueron «arrancados» de la sala capitular del Monasterio de Sijena e ingresaron en el museo mediante depósito.

Con respecto al otro aspecto que generaba controversia, la propiedad de las piezas, el Alto Tribunal estima que el título que legitimaría al MNAC a poseer las pinturas es un documento-contrato que no se ha acreditado y que quien figura en él es la priora del Monasterio de Valldoreix, que no representaba al Monasterio de Sijena.

El fallo establece también que la acción reivindicatoria no ha prescrito, basándose en la jurisprudencia que deriva de una sentencia de 2012 de este mismo tribunal, que establece que la acción reivindicatoria no se extingue si el demandado no ha regularizado la posesión del bien.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado la sentencia. «Siento una inmensa satisfacción que se verá culminada cuando podamos contemplar las pinturas en su emplazamiento original», ha expresado en la red social X.

En el texto, el presidente aragonés ha recordado que fue el gobierno de la 'popular' Luisa Fernanda Rudi el que inició el proceso judicial para recuperar las pinturas de la sala capitular. En palabras de Azcón, la resolución del Supremo «zanja categóricamente el litigio a favor de los aragoneses y la integridad de su patrimonio cultural».

Por otro lado, el exconseller de Cultura Lluís Puig ha alertado del deterioro al que se someterán las pinturas. De acuerdo con Puig, con la decisión del Supremo «se provocarán unos daños irreversibles a una parte del patrimonio cultural catalán de un valor incalculable«.