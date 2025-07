Cómo se prepara un frankfurt

He quedado con Carlos Herrera para cenar pronto y me pregunta dónde pero no se lo digo porque quiero darle una sorpresa. A los dos nos gusta comer y ponernos cursis con metáforas sobre platos y hemos hecho de esto nuestro estilo de vida ... y nuestra manera de presentarnos ante los demás. Pero luego, también los dos, tenemos un animal profundo, latente, brutal, sincero, no ajeno a un cierto refinamiento pero en un terreno de juego que es mucho más salvaje del que nos suelen suponer. Subimos por Mayor de Gracia y cruzados los Jardinets cree que lo llevo a Botafumeiro, a comer marisco y a incendiar billetes de 500. Es siempre súper generoso, Carlos, y me dice que le parece muy bien, pero cambiamos de acera porque el lugar que en verdad he elegido es el Frankfurt de Casa Vallès.

«¡Oooh! Vamos al Frankfurt de Salmerón», y me abraza. Porque se alegra, se entusiasma, porque le gusta tanto como a mí esta maravillosa guarrada. Y un poco también porque a pesar de su extraordinaria gentileza, para un Herrera el dinero no gastado es siempre un motivo de emocionante felicidad. Por cierto que lo de Salmerón lo dice Carlos porque a pesar de sus cuidados, tan apreciados aún por tantas damas, tiene ya una edad y es como antes se llamaba la calle. Entramos y una lengua de frío polar nos da la bienvenida y nos libera de golpe del linchamiento del calor y la humedad. En julio y agosto hay que inclinarse por estos locales masculinos, primarios, de lo toma o lo deja en que a ninguna señora finolis –y demasiado delgada– se le va a ocurrir pedir que apaguen el aire acondicionado. Mucho, mucho ruido, de los clientes y de los camareros, que no se cortan un pelo; un trozo de barra en el que cabemos, pero justito, no quedan taburetes. Pide dos frankfurts y una cerveza y mira y me pregunta: «¿Y tú qué quieres?». Noticia Relacionada La peligrosa encrucijada de Lamine Yamal Salvador Sostres Dos frankfurts para cada uno que cuando llegan, sin plato, Carlos toma los suyos y los abre cuidadosamente sobre la servilleta, pone las dos salchichas en uno de los panes y el otro lo empieza a untar de mostaza y el ketchup especial de la casa, de textura menos densa y de sabor más picante. Unta el pan con esmero, por eso decía antes lo del cierto refinamiento. Cuando las dos partes están bien pringadas pone las dos salchichas enmedio, otra vez ketchup especial y mostaza por encima. «No, Salvador, no, 'otra vez' no, porque una cosa es la salsa del pan y otra muy distinta la que es para las salchichas», y así procede a comerse el frankfurt más elevado de España. Los dos panes que han sobrado, los devolvemos tratando inútilmente de convencer al camarero de que no los hemos tocado y los puede aprovechar. El frío, el ruido, la salsa que nos cae por todas partes, nadie nos conoce, nadie nos dice nada, somos dos amigos hablando de las canciones de Lluís Llach, las mujeres a las que más hemos querido, de nuestros hijos: mi hija Maria quiere ir el año que viene a la Feria y Carlos quiere regalarle su primer vestido; y yo pienso que Alberto es un elegido y el próximo gran líder de las mañanas. A propósito de Alberto sale el tema de su continuidad –la de Carlos– y reímos del estupor que causa en la empresa el simple hecho de mencionar la posibilidad de que puede que algún día lo deje. Salimos rodando, felices, oliendo a comida barata pero con la íntima sensación de habernos dado un gran lujo. El lujo de mancharnos, de hablar de temas que son los que nos importan. El lujo de comer sin platos, lo que nos gusta y al modo de la «bestiola» que en realidad somos. Un lujo que a nuestra edad tiene por supuesto bastante de nostálgico pero que también certifica una vitalidad alegre que siempre hemos mantenido y una amistad basada en la celebración y en la amabilidad. Nos vemos poco, menos de lo que yo querría, pero Carlos forma parte del mapa con relieve de mi vida. Nunca me ha hecho pagar un peaje para ser su amigo. Ninguna indolencia, ningún desdén, ningún descuido. Si llamo y no me contesta, cuando me llama de vuelta está por lo menos dos minutos disculpándose por no haberme respondido. Nos despedimos en la Diagonal y de vuelta a casa pienso que es un tipo tan agradable, tan atento y con el que conecto de una manera tan sencilla, que tiene siempre que alejarse un poco para que yo me acuerde de que es un mito.

