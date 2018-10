Spotify cumple 10 años Ha vivido momentos de crisis y ha sufrido muchas críticas, pero una canción ya no puede convertirse en «hit» si no arrasa en la plataforma sueca

Spotify transformó para siempre la forma de escuchar música cuando se lanzó en Suecia la primera semana de octubre de 2008. Diez años después, tras superar momentos de crisis y muchas críticas de diferentes sectores de la industria (especialmente los músicos), se ha convertido en una herramienta esencial de promoción y difusión para los artistas. Una canción ya no puede convertirse en «hit» si no arrasa en Spotify.

Tras un decenio de vida, estos son los datos briográficos de «Spoti»: Tiene 180 millones de oyentes activos mensualmente distribuidos en 65 países, que pueden disfrutar de una librería musical de más de 40 millones de canciones y podcasts, y que además han creado más de 3 mil millones de playlists en base a sus propios gustos. A fecha de 31 de agosto de 2018, Spotify ha pagado desde su lanzamiento más de 10 mil millones de euros a los titulares de derechos.

Para celebrarlo, Spotify ha lanzado «Década de Descubrimiento», una campaña que por primera vez echará un vistazo a algunos de los mayores descubrimientos en el mundo de la música contado desde la óptica de Spotify a través de los insights de artistas y fans. Esto incluye todo, desde los artistas más escuchados de la década en todo el mundo a las 10 canciones más escuchadas año a año durante los últimos 10 y los primeros artistas en alcanzar los mil millones de streams (encontrarás los datos más abajo). También se ha hecho una evaluación de la «diversidad de escucha», o el número de artistas que un usuario promedio escucha por streaming al mes, que ha subido en Spotify durante los últimos 8 años a una media del 8 por ciento cada año. Solo en los últimos 3 años, la diversidad de escucha se ha incrementado cerca de un 40% debido a la fuerza de las nuevas playlists personalizadas y editoriales, lo quesignifica que la gente está escuchando un número mayor de artistas de forma regular.

En paralelo se ofrecerá a partir de hoy la playlist «Década de Descubrimiento», que incluirá las canciones más escuchadas por streaming durante los últimos 10 años en Spotify, incluyendo favoritos como «Wake Me Up» de Avicii, «Take Me To Church» de Hozier, «HUMBLE» de Kendrick Lamar, «Work» de Rihanna, «Chandelier» de Sia, «Lean On» Major Lazer, el «Despacito Remix» plagado de estrellas y mucho más.

Artistas más escuchados por streaming de todos los tiempos en todo el mundo

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

Artistas más escuchados por streaming de todos los tiempos en España

J Balvin

Melendi

Daddy Yankee

Ozuna

Bad Bunny

Juan Magán

Shakira

Pablo Alborán

Enrique Iglesias

Ed Sheeran

Artistas femeninas más escuchadas en todo el mundo

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Beyoncé

Nicki Minaj

Adele

Taylor Swift

Selena Gomez

Katy Perry

Shakira

Top de canciones más escuchadas en todo el mundo año a año desde el lanzamiento de Spotify

2008: The Killers - “Human”

2009: The Black Eyed Peas - “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna - “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar - “Danza Kuduro”

2012: Gotye - “Somebody That I Used To Know” (feat. Kimbra)

2013: Macklemore & Ryan Lewis “Can't Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams - “Happy” - From "Despicable Me 2"

2015: Major Lazer - “Lean On” (feat. MØ & DJ Snake)

2016: Drake - “One Dance”

2017: Ed Sheeran - “Shape of You”

Top de canciones más escuchadas en España año a año desde el lanzamiento de Spotify

2008: Coldplay – ‘Viva La Vida’

2009: The Black Eyed Peas – ‘I Gotta Feeling’

2010: Eminem – ‘Love The Way You Lie’

2011: Don Omar – ‘Danza Kuduro’

2012: Gotye – ‘Somebody That I Used To Know’ - feat. Kimbra

2013: Macklemore & Ryan Lewis – ‘Thrift Shop’ (feat. Wanz)

2014: Enrique Iglesias – ‘Bailando - Spanish Version’

2015: Nicky Jam – ‘El Perdón’

2016: Enrique Iglesias – ‘Duele el Corazón’

2017: Luis Fonsi – ‘Despacito’ (Featuring Daddy Yankee)

Primeros 10 artistas en alcanzar los mil millones de streams

Rihanna (2013)

David Guetta (2013)

Eminem (2013)

Kanye West (2014)

Avicii (2014)

Coldplay (2014)

JAY Z (2014)

Katy Perry (2014)

Drake (2014)

Pitbull (2014)