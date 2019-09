Así nació: «Bohemian Rhapsody» Esta es la historia de la creación de la canción de Queen que ha quedado en lo más alto de la lista ROCK FM 500

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 29/09/2019 18:05h

El resultado de la encuesta de Rock FM para elegir las 500 mejores canciones de la historia del rock parece dar la razón a los que piensan que si machacas mucho con un tema, acaba gustando (es broma): «Bohemian Rhapsody» de Queen es oficialmente la canción más escuchada y transmitida del siglo XX. Después de más de 40 años de su grabación, la canción y el video oficial superaron las 1.600 millones de reproducciones a través de las distintas plataformas de streaming.

El single estrella del álbum «A Night At The Opera» de 1975, esa que todos creemos que nos sabemos de memoria (y luego no), fue dividido en siete actos: A capella (1), balada (2 y 3), solo de guitarra (4), ópera (5), rock (6) y coda/acto final (7). Y apesar de su complejidad, ocupó el número uno de las listas británicas durante nueve semanas.

Fue compuesto por Freddie Mercury en su casa de Holland Road, Kensington, y cuando Brian May lo escuchó en un primer esbozo, dijo que era «intrigante y original, digno de trabajarse». La ensayaron durante unos veinte días en Herefordshire, y se grabó en tres semanas de agosto en un total de cinco estudios, donde se grabaron diferentes partes: Rockfield Studio, Roundhouse, SARM, Scorpion y Wessex. La parte vocal fue especialmente peliaguda: se llegaron a tener 180 grabaciones separadas de las voces de cada miembro de la banda.

Cuando l tuvieron terminada, Queen pensaban que lo ma´ difícil ya estaba hecho. Pero se equivocaban. Su complejidad y duración hizo que los capitostes de su discográfica le auguraran un fracaso total y lo desecharan como single del disco, por lo que no tendría promoción. Las radios tampoco la recibieron bien al principio, hasta que el valiente DJ Kenny Everett empezó a emitirla por partes, después de que el propio Freddie Mercury le entregase una copia. Tras las primeras emisiones la audiencia empezó a pedir más, y Everett acabó pinchándola entera varias veces al día. A los pocos días, el director de la radio RKO en Estados Unidos la escuchó, y se llevó una copia a su país y empezó a radiarla sin parar. Poco después, cuando por fin se publicó, fue un éxito fulminante a ambos lados del Atlántico.

Si los vinilos de «Bohemian Rhapsody» y «A Night At The Opera» se vendían como churros, la cosa ya se convirtió en locura cuando salió su correspondiente videoclip, considerado por muchos como el primero de la historia del rock. Fue emitido por primera vez en el Reino Unido en Top Of The Pops en noviembre de 1975, y su éxito continúa: el pasado mes de julio se erigió como el primero de la década de los setenta en alcanzar los mil millones de de visualizaciones de Youtube.