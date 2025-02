Muere Pete Way, legendario bajista de U.F.O. y Ozzy Osbourne

Para entender la trascendencia de la carrera de Pete Way en el hard rock y el heavy metal, sólo basta este dato: era uno de los ídolos de Steve Harris, el bajista de Iron Maiden. A los 69 años, esta leyenda que formó parte de los míticos U.F.O. ha fallecido tras dos meses de lucha por su vida, debido a las secuelas de un terrible accidente de tráfico que sufrió hace dos meses.

Way fundó en 1968 la banda Hocus Pocus que luego pasó a llamarse U.F.O., y también tocó con Ozzy Osbourne , The Pete Way Band, Waysted, Fastway, Mogg/Way, The Plot o Michael Schenker .

«El icónico bajista Pete Way, fundador de UFO, Waysted y, más tarde, The Pete Way Band ha muerto», dice el comunicado publicado en su perfil de Facebook. « Sufrió lesiones prolongadas que amenazaban su vida en un accidente hace dos meses , pero luchó duro hasta que finalmente sucumbió a esas lesiones a las 11.35 am BST de hoy. Su esposa, Jenny, estaba a su lado».

El comunicado, compartido por docenas de artistas de la escena heavy, ahonda en su relevancia asegurando que Pete Way «era una figura muy querida y muy respetada entre los fans del rock, críticos y compañeros músicos por igual. Más conocido por su trabajo con UFO, las enérgicas presentaciones en vivo de Pete estuvieron en el corazón de las innumerables giras mundiales de la banda. Sus líneas de bajo melódicas sustentaron el catálogo de clásicos del rock perdurables sobre los que se fundó la reputación y el legado de UFO. El trabajo post UFO de Pete incluyó la colaboración con «Fast» Eddie Clarke de Motörhead – los dos formaron Fastway con el batería de Humble Pie Jerry Shirley, y como bajista de su amigo de mucho tiempo, Ozzy Osbourne. Luego montó su propia banda Waysted . El buen oído de Pete para los arreglos de canciones también le valió para ejercer de productor de bandas populares de hard rock como Twisted Sister y Cockney Rejects. Pete había terminado recientemente un álbum en solitario, «Walking On The Edge» con el productor Mike Clink (Guns n Roses «Appetite For Destruction» entre muchos más). Tenía una biografía publicada «A Fast Ride Out Of Here» en 2017 y un álbum «Anphetamine» que actualmente está disponible en Cargo Records».

A Pete le han sobrevivido dos hijas, Zowie y Charlotte, y su hermano menor, Neill.