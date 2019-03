El legado de The Clash: la mánager y exmujer de Paul Simonon no podrá vender sus derechos de la banda El acuerdo de divorcio entre el bajista de la legendaria banda de punk y Tricia Ronane consistía en dividir los ingresos, que esta intentó vender a un fondo de inversión

ABC Actualizado: 22/03/2019 15:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tricia Ronane, exmujer de Paul Simonon desde 2008 y mánager de The Clash durante 20 años, ha perdido el pleito con el que pretendía vender sus derechos de la banda de cinco millones de libras, según informa «The Telegraph», bajo el argumento, entre otras razones, de que estaba «encadenada» a un hombre que ni siquiera le hablaba.

El acuerdo entre el bajista de la legendaria banda de punk y Ronane consistía en dividir los ingresos y esta quiso venderlos a un fondo de inversión, algo a lo que Simonon se negó puesto que consideraba, según explica este periódico inglés, que venderle los derechos a un tercero podría crearle grandes problemas y «se vería forzado» a tener un socio que podría querer maniobrar con los ingresos con inversiones en lugar de retirando ese dinero.

Según los términos de un acuerdo de divorcio, cada uno se quedaba con una de sus dos propiedades en Londres, mientras que la exmánager le pagó una suma que alcanzó las 400.000 libras, además de acordar pagar costos de la educación de sus retoños y este pacto respecto a los derechos de The Clash. Así, siguieron dirigiendo y siendo accionistas del 50% de la empresa a través de la que cobraban los ingresos del grupo.

Ya en sentido musical, el año pasado Simonon lanzó un nuevo álbum con The Good, The Bad & The Queen, su supergrupo con Damon Albarn, Simon Tong de The Verve y el baterista de Afrobeat Tony Allen.