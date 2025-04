Fallo en el metaverso, la polémica criptofiesta llega al WiZink: «Nos hemos sentido antisistema»

El Titanic de las criptomonedas no se hundió. Tras una semana de controversia y 'trending topics', el castillo de naipes resistió todos los icebergs y celebró en el WiZink Center su macroevento con 7.500 personas más las decenas de miles en 'streaming'. Un do de pecho en donde Mundo Crypto, la empresa organizadora, presentó chapuceramente el metaverso de la compañía, se intentó batir (con fiasco, no lo lograron) el récord Guinness de personas con gafas de realidad virtual y hasta actuó un mago, el londinense Julius Dein. «Dónde está la criptobolita, aquí o aquí», las coñas de los días anteriores iban en esa línea.

Porque hagamos criptomoviola, que la previa fue pura sociedad del espectáculo 3.0. Si en este dos mil veintidós, centenario de la novela vanguardista 'Ulises', el humorista Ignatius Farray festejó el tradicional 'Bloomsday' con un paseo madrileño en Twitch, su compadre vinculado al grupo chanante, Pablo Chiapella, estrella de 'La que se avecina', quiso hacer su agosto vanguardista como monologuista en este congreso de criptomonedas. Y lo canceló. No sería el único en desertar. El 'criptoevento' lo iba a presentar Cristina Pedroche, que se retiró (o la retiraron) también.

La veda escapista la había abierto el presentador de 'La ruleta de la suerte', Jorge Fernández, tras el revuelo por la alerta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el martes: «Esperamos que los famosos que presentan se informen e informen a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos». Y advertir que algunas de las empresas participantes no tenían licencia para asesorar ni intermediar, la célebre 'lista gris'. Podemos pidió también a Ayuso que se suspendiera el evento, señal inequívoca de que tendría lugar. Y, Facua, por su parte, denunció el sistema de reserva 'gratuita' de entradas adelantando una fianza de casi 50 euros.

Mani Thawani, el CEO de Mundo Crypto, charla con dos asistentes al evento Pablo Ortega

El canario de origen indio Mani Tawhani, CEO de la empresa organizadora, respondió a todo el ruido ambiente con una rueda de prensa mostrándose «dolido» y «sorprendido» por la negatividad mediática, aunque confesó que la caída de los famosos les había venido bien. «Ninguna publicidad es mala». A última hora se publicó que Patricia Conde y Javier Cárdenas serían finalmente los maestros de ceremonias. No ocurrió. El enésimo giro del giro (loco) de esta historia.

«Un saludo a la CNMV»

«Los medios de comunicación atacan este evento, pero ¿a quién molesta? Solo a aquel que quiere poner freno a la innovación, al conocimiento y al avance de algo imparable. A aquel que quiere conservar sus privilegios», dijo también Tawhani en un vídeo en Instagram con música trepidante, que sirvió para dar inicio a la velada. Aunque el día anterior en la web del acto añadieron ya, de repente, puntualizaciones por si las moscas legales: «La inversión en criptoactivos no está regulada, supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuada para inversores minoristas».

Aforo completo en el WiZink Pablo ortega

El criptosimposio, de ambiente internacional y juvenil-masculino, con pocas mujeres y gente mayor de 40 años, comenzó con las 7.500 personas sentadas, algunas en cómodos sofás en la pista, más todo el graderío, con un vídeo de naturaleza trascendentalista que, desde el origen del mundo, la prehistoria, el embrión incluso, acababa recorriendo la Segunda Guerra Mundial, el coronavirus y lo de Ucrania para preguntarse finalmente: «¿Y ahora qué?». La revolución. «Ahora toca volver al punto de partida y cambiar la economía, la educación... Cambiar la historia juntos».

Pese al alboroto en Twitter que tumbó al famoseo, sí se celebró la mesa redonda con los economistas Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle y Pablo Gil. El primero distinguió entre Bitcoins y el resto de criptomonedas, como activo real uno y el resto como activos financieros, y se ganó el aplauso mandando «un saludo a los de la CNMV». El segundo explicó que «mayor nivel de descentralización va a conllevar elementos de volatilidad. Por ello debemos informarnos y para eso estamos todos aquí». Y el tercero dijo que él no va a criticar a la CNMV, que el evento era «un acierto tremendo» y que hay que advertir de los riesgos de estas inversiones. «Si os dicen que es fácil ganarse la vida invirtiendo, se está mintiendo. No vivir de cursos, me refiero a invirtiendo». Y vaticinó: «Creo que el 80 o 90% de las criptomonedas desaparecerán. Igual que en el Nasdaq. Desde sus inicios han pasado 490 compañías pero solo 4 se han mantenido».

Por el 'Mundocrypto Metaverse Day' también anduvo una comitiva del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, el primero del mundo en adoptar esta divisa de curso legal. «Hay que desafiar todos los paradigmas que se nos ponen en la cabeza, y justo eso es lo que hicimos nosotros en El Salvador», dijo uno de los diputados invitados, que cerró con un «Que Dios los bendiga a todos». Otro político centroamericano pidió a todo el mundo que se levantara y alzara la mano derecha para jurar: «Prometo que voy a visitar El Salvador».

Putincoin

¿Cómo funciona este mercado? Hay más de 10.000 criptomonedas. El popular Bitcoin fue una de las primeras, otras muy conocidas serían Ethereum o Cardano, monedas digitales descentralizadas, gracias a la tecnología blockchain, es decir sin un banco central que las controle, sin comisiones y «sin ningún grupo de élite que tome decisiones sobre su uso o valor». Sin 'censura', como dicen ellos. En la criptofilosofía encontramos una autopercepción revolucionaria. «Mucho banco central, poca diversión», que cantaban los Eskorbutoins, hartos de la represión monetaria. Entre las monedas más pintorescas, el Sexcoin, el Trumpcoin o el Putincoin, que disparó su cotización cuando Rusia invadió Ucrania.

Un inversor y extrabajador de Mundo Crypto con una boquilla para la cachimba con el logo de Bitocin Pablo Ortega

Muy criticadas por sus fuertes fluctuaciones de valor y su equiparación con el esquema Ponzi (los estafadores utilizan el dinero de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores hasta que el fraude es insostenible), y señaladas por su elevado coste medioambiental a través de la minería digital, sus defensores argumentan que solo requiere el 10% de la energía del sistema bancario actual, aparte de los beneficios de la descentralización, su resistencia a la inflación o su valor refugio en países con monedas débiles. «Queremos acabar con esas injusticias que son los bancos y su dictadura centralizada», denunciaba el CEO de Mundo Crypto en su famoso vídeo.

Thawani, empresario de 29 años, que también tuvo que gestionar la renuncia de ponentes de Coca-Cola y Playstation, vive ahora en Dubái, donde su compañía tiene una de sus tres sedes (las otras dos están en Madrid y Tenerife) y gusta de mostrar en Instagram un estilo de vida triunfador: fotos con exfutbolistas, coches deportivos, jet privado... junto a imágenes de reuniones de negocios y consejos para tener éxito existencial. Su historia con el Bitcoin empezó en 2016 y la leyenda cuenta que ahora es millonario, con Mundo Crypto como escuela para futuros 'criptobros' y 'criptosisters'. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres hay en este mundillo? «Un 73% de hombres te diría en este mercado, y siendo optimistas», nos dice Luis Ángel.

'El pequeño Nicolás'

«Es cierto que he visto pocas mujeres», comenta su amiga Abigail, que le acompaña para aprender. «Yo vengo de Venezuela, en donde cualquier 'shitcoin' es más estable que el bolívar. En su momento quise hacerlo como activo refugio pero era joven. Todo lo he estudiado por mi cuenta, ahora hay más cursos de formación. Antes era el Salvaje Oeste», cuenta este joven venezolano, ahora residente en España, vestido con una camiseta con la 'B' de Bitcoin.

'El pequeño Nicolás' junto a 'Lauri in Metaverse' Pablo Ortega

También tenemos por allí a Francisco Nicolás Gómez Iglesias alias 'El pequeño Nicolás', que nos dice con guasa que habemus exclusiva en ABC Corazón pues va con la que sería su novia. ¿Criptomonedas o metaverso? «Metaverso, yo he venido por el metaverso. ¿Qué pone ahí?», y se gira señalando la pantalla gigante donde hay una cuenta atrás con el tiempo de descanso y se lee 'Mundo Crypto'. «Antes ponía Metaverse Day». ¿Y de las cripto tienes una idea clara? «Sí, la tengo, pero no soy quién para decirle a la gente lo que tiene que hacer».

Recordemos que estos activos financieros no viven su mejor momento. El pasado junio, Bitcoin, que ahora cotiza en 20.000 euros, había perdido el 70% de su valor desde su máximo histórico de noviembre de 2021. Y Ethereum se ha desplomado un 75%, valorándose ahora en 1450 euros por cripto. En el congreso sortearon tres de estas entre el público. Y un coche. ¿Cómo se gestiona esta volatilidad? «Yo compré el Bitcoin a 12k y me dije que hasta 2024, o así, no lo vendería. Lo mismo que no me emocionó la tremenda subida, no me agobia el tremendo bajón», nos dice Alberto. Respecto a la visión pública, Adrián Herreros, inversor y extrabajador de Mundo Crypto, confiesa: «Sí, es verdad que hemos llegado a sentirnos alguna vez antisistema». Y nos muestra una boquilla para fumar 'shisha' en cachimba con el logo de Bitcoin.

La #adopciónmasiva

El gran objetivo de esta comunidad es la #adopciónmasiva. Esto es: '¿Cómo deseas pagar? ¿Con efectivo, tarjeta o criptomoneda?'. O sea, uso normalizado, sin darnos cuenta. Veremos. Y ocurra o no, siempre nos quedará el inolvidable vídeo del 'youtuber' Wall Street Wolverine: «Señores, aquí se invierte con cojones. Aquí se 'holdea'. ¿Qué es eso de vender? Aquí se 'holdea' con cojones. En el mercado de las criptomonedas se entra ya 'lloraíto' de casa ¿Llorar aquí? Coge tu puto dinero y lo metes en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Santander. Señores, estamos en el puto mercado más salvaje de la puta historia, cojones. Cuando hay sangre es cuando salen los tiburones, no huyen. Y hoy hay una puta sangría. Aquí se 'holdea' hasta que se va a puto cero. Y habrá valido la pena cada puto minuto».

Entrevista con Víctor Domínguez aka Wall Street Wolverine PAblo Ortega

Y por allí precisamente está su simpático protagonista, que ha presentado algunos sorteos en la gala, de nombre real Víctor Domínguez, orgulloso habitante de Andorra, con el que tenemos una entrevista a velocidad x2:

- ¿Qué opinas de las finanzas tradicionales?

Creo que están bien para diversificar. No hay que centrarse en cripto, Forex, bienes raíces… Hay que diversificar.

- Pero gente de vuestra comunidad las desprecia, ¿no? ¿No quieren incluso acabar con ellas?

No están mal, pero estamos ante un nuevo sistema que elimina intermediarios, que, evidentemente, molesta a ciertas personas, y que descentraliza el poder. No estoy en contra de que los bancos entren en el negocio. Pero que compitan en las mismas condiciones, sin ningún tipo de intervención estatal que diga que los bancos dan inversión buena y los otros no. Es lo que creemos que va a ocurrir. Tengo la total certeza de que los bancos están esperando la regulación para decir: «Ahora sí que podéis invertir en cripto porque lo vamos a ofrecer nosotros y es seguro». Es desleal. Porque los poderes fácticos le dan a los bancos, a los de siempre, el poder de dar eso de manera 'regulada' y segura. ¿Y por qué no lo puede hacer otro actor que cumple la legalidad?

- ¿Te sientes parte de una revolución?

Sí, en cierto modo sí. Estamos ante un momento histórico que igual dentro de diez años decimos 'wow'. Como cuando comenzó internet. Queda mucho por mejorar y hay que hacer autocrítica. En cripto ha habido mucha basura, sigue habiendo, pero hay mucho valor. Hay que centrarse en eso y enseñarlo a la gente. El problema con las cripto es que se ha planteado como 'hacerte rico o no'. La adopción va a venir cuando la gente utilice blockchain sin saberlo. Como internet. Tú utilizas internet sin, realmente, saber lo que es eso y te facilita la vida. Eso será la adopción masiva. Que la gente utilice datos tokenizados médicos sin saberlo. Utilidad, no especulación.

Espalda de espectador al criptoevento Pablo Ortega

- ¿Os sentís maltratados por los medios? ¿Os tratan con connotación negativa?

Sí. El paradigma está cambiando, toda esta gente aquí probablemente lea muy poco los medios. Y la visión de ellos es negativa por el sesgo. Al final, están cogiendo a toda una generación y la están radicalizando contra los medios. Veo mi comunidad y ven cómo me han sesgado. Yo dije: 'Hay que holdear'. Y se demostró, porque se llegó a máximo histórico. Nadie dijo nada, pero hubo un montón de críticas en ese momento. O cuando dije que había que hacer un aeropuerto en Andorra, y se hizo. Tienes un sentimiento de injusticia. Si eres un referente y ven que hay medios tradicionales que maltratan a ese referente... deja en mal lugar a los medios. El periodismo es un oficio muy noble y necesario. Yo mismo, en cierto modo, hago periodismo en Wall Street Wolverine. Y no se tiene que prostituir por el 'clickbait'. Los medios tradicionales están cada vez más intervenidos por el dinero público. Hace falta un periodismo independiente centrado en decirle a la gente la verdad.

- ¿Crees que el prefijo cripto ayuda al sensacionalismo?

¿Cómo que si ayuda?

- Cripto remite a cementerio. Y, por ejemplo, hablar de 'criptofestival' a la gente organizadora le pareció sensacionalista.

Nunca me lo había planteado así.

- O sea, antes añadir 'cripto' a una palabra ¿no te parecería un poco chocante?

A ver, suena un poco friki, en verdad (risas).

- Respecto a la volatilidad de las criptos, ¿qué aconsejarías?

Hace meses dije que estamos ante un mercado bajista. Todo ha cambiado. Y si tú te metes en un mercado bajista lo tienes que saber. Y con activos de riesgo, como las criptos, hay que saber cuándo tomar liquidez y salir de las posiciones. Porque, probablemente, en los próximos meses habrá momentos para recomprar mejor. Y ahí es cuando cuando el 'holdear' con cojones se acaba. A menos, entonces sí, que seas un tío que quiera quedarse con Bitcoin cinco años, porque volverá. Pero el corto plazo pinta muy mal. En mercados tradicionales y en todo.

- De cara a la adopción masiva, ¿crees que tu famoso vídeo en el que dijiste que «estamos ante el mercado más salvaje de la puta historia» ayuda?

Creo que sí. Pero no hay que malinterpretar el mensaje. Era una exageración. Dentro de mi comunidad lo saben. Si ves el vídeo realmente, tiene una connotación seria y luego hago un poco de show. Es por algunos grupos de telegram, de gente de cripto, que siempre había esas bromas: «Vamos a invertir la pensión de tu abuela». Evidentemente es una exageración y a la gente le hace gracia. Sí ayudó porque se hizo muy viral e hizo gracia. Y no fue un mal consejo porque volvimos a máximo histórico.

- ¿En el momento de ese vídeo tú estabas perdiendo dinero?

Empecé en cripto con 13.000 dólares. Entonces, ¿tenía algunas posiciones en pérdidas? Sí, pero vienes de 13.000 dólares. Hay que bajar mucho. En absoluto era fruto de la desesperación el vídeo. Ahí se ve la ignorancia de la gente en materia de inversión, porque si tú inviertes como deberías es un dinero que no necesitas. El problema es cuando te quieres forrar con cripto y meto todo mi salario. De descerebrado absoluto. A la gente más joven le diría que primero sepa lo que es, qué aporta cripto y por qué quiere entrar. Y no lo vea como 'voy a hacerme rico'. Nadie da duros a pesetas. La gente no hace: 'esta cripto no vale nada, voy a meter 1.000 euros'. Nunca esa desesperación de hacerte rico con muy poco. El problema de cripto es que atrae a mucha gente con mentalidad de casino. Hablamos de un mercado muy arriesgado, la educación es muy importante. Desde los medios y desde el propio Estado. Si tanto quieren proteger a la gente de las criptomonedas, pues que les eduquen en ellas, no que las criminalicen.

Momento gafas

El cénit de la noche era la presentación del metaverso de Mundo Crypto, en donde los miles de asistentes del WiZink debían calarse las gafas virtuales que habían recibido como obsequio. La idea era, de paso, batir el record Guinness de gente con ellas puestas. Pero el notario de Guinness, con su chaqueta oficial, acabó cabizbajo sin hito. De todas maneras, todo iba saliendo bien, en materia concreta del funcionamiento del congreso, pero aquí trocó en chasco.

Un asistente se prueba las gafas de realidad virtual Pablo ortega

Los presentadores pidieron que la gente se pusiera las gafas virtuales, que, realmente, eran un soporte para sostener el móvil, una caja opaca negra, que debía montarse viendo un vídeo instructivo en el pantallón. También había que acceder a un código QR. Pero la gente no se aclaró. Pidieron repetir el vídeo y hasta el wifi fallaba para el QR. Tras media hora con varios intentos, apareció el avatar en metaverso de Thawani en la pantalla... en 2D. La experiencia inmersiva terminó en la televisión de siempre, con un cursor de ratón moviendo el personaje a manubrio. También tuvo lugar la gran actuación de Michael Jackson cantando 'Thriller' en el ciberespacio.

Por último, llegó el Mani de carne y hueso, que se disculpó y pidió que la gente viera el vídeo de marras en casa. El CEO de Mundo Crypto contó que tuvo una cena reciente con una persona cuya familia casualmente resultó estar entre las 500 más ricas del mundo. Y este le dijo algo como que en el metaverso no habría clases sociales. Le pareció un tema de alto interés. Previamente, en la presentación fallida, el avatar virtual de Thawani había hecho su aparición estelar en un coche con chófer. Otra observación que hizo el empresario fue que en metaverso «no existe el calentamiento global».