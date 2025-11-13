Suscríbete a
ABC Cultural
Juicio al fiscal general
La defensa de García Ortiz acusa al González Amador de «haber omitido datos relevantes» para la investigación

LO moderno

Zorrilla, traidor, inconfeso y mártir

No hay un archivo vivo, ni vestuarios teatrales, ni una gran librería de referencia con ediciones anotadas

Otros textos de la autora

El poeta y dramaturgo José Zorrilla
El poeta y dramaturgo José Zorrilla ABC
María José Solano

María José Solano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La casa es encantadora, con su jardín recogido y sus cipreses altos. Allí nació Zorrilla, vivió su infancia hasta los diez años y volvió, ya mayor, como invitado ilustre, que es una forma elegante de decir que no tenía otra casa a la que ... volver.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app