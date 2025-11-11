Suscríbete a
'Lampedusa y España', retrato del descubrimiento de una lengua y una cultura

Se publica en español (Editorial Acantilado) el libro que sobre la relación del autor de 'El gatopardo' con nuestro país escribió su primo lejano, convertido más tarde en hijo adoptivo, y albacea intelectual

Lampedusa y el tuteo a Alfonso XIII

Giuseppe Tomasi di Lampedusa y Gioacchino Lanza Tomasi
Giuseppe Tomasi di Lampedusa y Gioacchino Lanza Tomasi Acantilado
María José Solano

La historia de Gioacchino Lanza Tomasi entra por los ojos. Él mismo fue un hombre de oído -música, ritmos, bibliotecas-, pero su biografía íntima se ilumina desde la imagen: la madre española que sabía de embajadas y de salones y que, sin embargo, quiso ... para su hijo una patria sola, un idioma único. La decisión de que sus hijos nunca aprendieran la lengua materna, el español, fue quizás tomada desde la prudencia de otra época, aunque dejó un hilo tirante en la casa de Palermo: España quedó en los objetos, no en la boca. Quedó en los lomos de Lope, de Quevedo, de Calderón; en la divisa familiar -'In fide et iustitia'- prendida a los ex libris; quedó en el retrato silencioso de aquella mujer y en la manera de abrir las cortinas para que la luz no hiriera los óleos.

