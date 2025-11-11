'Lampedusa y España', retrato del descubrimiento de una lengua y una cultura

La historia de Gioacchino Lanza Tomasi entra por los ojos. Él mismo fue un hombre de oído -música, ritmos, bibliotecas-, pero su biografía íntima se ilumina desde la imagen: la madre española que sabía de embajadas y de salones y que, sin embargo, quiso ... para su hijo una patria sola, un idioma único. La decisión de que sus hijos nunca aprendieran la lengua materna, el español, fue quizás tomada desde la prudencia de otra época, aunque dejó un hilo tirante en la casa de Palermo: España quedó en los objetos, no en la boca. Quedó en los lomos de Lope, de Quevedo, de Calderón; en la divisa familiar -'In fide et iustitia'- prendida a los ex libris; quedó en el retrato silencioso de aquella mujer y en la manera de abrir las cortinas para que la luz no hiriera los óleos.

Gioacchino creció entre esa luz de costado y España para él fue primero una geografía táctil: el relieve seco de las letras doradas, el polvo fino que levantan las páginas viejas, la música muda de los títulos. La lengua, en cambio, permaneció cerrada como un jardín detrás de una verja. No era una prohibición cruel; era un cuidado: la madre -María Concepción Ramírez de Villa-Urrutia, Conchita, condesa de Assaro- creyó salvar al hijo del desgarrón de las fronteras enseñándole un solo idioma, el de la casa, el de Palermo, el de su padre. Pero los ríos subterráneos siempre encuentran salida: más tarde, con Lampedusa como maestro doméstico, como tutor y a la postre como padre adoptivo, España volvió por las lecturas. El príncipe lector enseñaba a mirar en sus clases privadas y Gioacchino aprendió junto a él que hay países que también se viajan leyéndolos. De todo aquello nació un librito delicioso llamado 'Lampedusa y España'.

La primera vida pública de este libro fue italiana: en mayo de 2024, Sellerio Editore Palermo presentó el volumen como un «racconto critico affascinante», subrayando el doble perfil del texto: retrato íntimo de la Palermo de Lampedusa y pequeño 'romanzo di formazione' del propio Gioacchino Lanza Tomasi, que reconstruye las tardes de lecturas españolas con su maestro y padre adoptivo. En la portada, la foto de la madre, Conchita, en el Bal Proust cobra espesor: no muestra sólo la elegancia de un mundo; señala la herencia que Gioacchino recibiría como rumor.

Esa cartografía italiana ha encontrado, apenas un año después, su eco español. Acantilado publica ahora 'Lampedusa y España'. El libro llega en la traducción de Andrés Barba Muñiz, cuya solvencia literaria -y afinidad con la tradición europea del catálogo- permite que el pulso memorial de Lanza Tomasi respiren en castellano con la misma precisión que en el original.

Vistas juntas, Sellerio y Acantilado trazan una línea editorial continua: del Lampedusa novelista al Lampedusa lector de Lope, Góngora, Calderón o Quevedo. El resultado es más que una reedición: es la ampliación de un retrato, y la confirmación de que ese diálogo Sicilia- España sigue vivo.

En ese sentido, Lampedusa y España es, como sugiere algún crítico, un retrato revelado por exposición lenta, donde el cuarto oscuro es el salón sombrío de la memoria de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y el fotógrafo, su hijo Gioacchino. El volumen avanza por acumulación de destellos -anécdotas, preferencias, vasos comunicantes- más que por demostración sistemática. Su humildad es su fuerza.

El centro de gravedad está en el Lampedusa lector apasionado de la tradición española, los grandes del Siglo de Oro y, ya en el siglo XX, sobre todo Lorca. Lanza Tomasi apunta una tensión iluminadora: para Lampedusa, el español representa decoro y concreción, un contrapeso al retoricismo que percibía en el italiano culto. Esa idea, apenas rozada, reordena la mesa de trabajo del autor de 'El gatopardo': leer España para aprender una idea de forma. En aquella Palermo de interiores, Lampedusa fija un método: leer y enseñar a leer; coleccionar libros como quien rehace un hogar.

Gioacchino, que aprendió a amar una lengua que no le enseñaron, vivió su España a través del compás de las palabras. En el palacio, la biblioteca todavía respira; en los estantes, los ex libris de su madre española repiten su divisa: 'In fide et iustitia'. Fe en lo recibido, justicia con lo que no se tuvo. Entre esa fe y esa justicia se mueve este relato: Italia por designio, España por deseo, y entre ambas, un puente de papel tendido por un libro que ha hecho del tiempo su medida.