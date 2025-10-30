Suscríbete a
'De todas las cosas', de José Antonio Vallejo en galería DDR: entre deseos y duelos

MADRID

Nueva etapa, creativa y personal, para el joven José Antonio Vallejo, cuyo dibujo, tan autobiográfico, supera un estado cercano de duelo

'Funny Little Dolls'
'Funny Little Dolls' ABC
Carlos Delgado Mayordomo

Madrid

Cuando José Antonio Vallejo Serrano (Madrid, 1984) representa el deseo entre hombres, no sólo está en juego lo erótico, sino también una dimensión autobiográfica que remite a una infancia marcada por el acoso, cuando fue señalado como alguien diferente de lo 'normal.

... Con el tiempo, la injuria dio impulso a un universo artístico de apariencia lúdica, habitado por álter egos y escenas enigmáticas, donde el cuidado detalle opera como un gesto de reparación.

