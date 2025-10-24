Suscríbete a
El ministro del movimiento descolonizador

Lo del Museo de América —perdonen que insista— es de un despotismo del señor ministro de Cultura propio de los tiempos de Franco

Ernest Urtasun, ministro de Cultura
Jesús García Calero

Lo del Museo de América —perdonen que insista— es de un despotismo del señor ministro de Cultura propio de los tiempos de Franco. Sin siquiera conocer bien ese maravilloso museo, Ernest Urtasun quiere descolonizarlo. Necesita actualizaciones (el museo), pero sobre todo medios, atención y ... cuidado. En su colección, que nada tienen de colonial puesto que es una institución pensada durante la II República —aunque construida después de la guerra, en plena dictadura— se muestran obras de importancia capital para entender la historia de Hispanoamérica, con todas sus luces y todas sus sombras, que son muchas (ambas).

