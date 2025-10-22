Suscríbete a
'Oro y hoja de coca': sigue la cruzada de descolonización en el Museo de América

El centro exhibe durante dos jornadas 56 copias de las piezas del tesoro Quimbaya

El Museo de América consagra la descolonización y reaviva el debate sobre el tesoro Quimbaya

Una de las réplicas de las piezas del tesoro
Una de las réplicas de las piezas del tesoro TANIA SIEIRA
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

El Museo de América de Madrid navega una vez más a través de ese turbulento mar que supone el proceso descolonizador propuesto por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Este martes, este centro ha inaugurado la exposición temporal 'Oro y hoja de ... coca', una muestra que promete devolver el significado original que mineral y planta tenían para los pueblos nativos de Colombia. «Propone una reflexión profunda sobre dos elementos que fueron sacralizados con las culturas ancestrales y brutalmente saqueados durante la colonia: el oro, convertido en botín imperial, y la coca, criminalizada y desplazada de sus usos rituales, medicinales y culturales», ha explicado durante la presentación Catalina Ceballos Carriazo, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería del país.

