palabras contadas

La amistad sin papeles

La idea me ha llegado durante la entrevista con la historiadora Jesusa Vega, autora del ensayo sobre la vida afectiva y cotidiana de Goya

Autorretrato de Goya ante su caballete
Jesús García Calero

No lo había pensado, pero la amistad es la única relación entre personas que no precisa papeles. Todas las relaciones humanas suelen acabar pasando por un burócrata: un contrato, un poder, una inscripción: el matrimonio, el bautizo, el alta, el despido, hasta la muerte, ... en la que cesan todas las demás, nos aboca al testamento y otras vainas notariales. Pero la amistad no. No hay un certificado, no permite rescisión documental, no hay manera de meterle una cláusula ni letra pequeña, porque es un puro testimonio de afecto, cuya dimensión no tiene mínimos ni límites definidos.

