Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'Ingemaus', de Marco Meier: Inge, antes de ser Feltrinelli

BIOGRAFÏA

El periodista y escritor italiano recorre los primeros años de quien se convertiría en una leyenda del mundo editorial

Otros textos del autor

Inge Feltrinelli (1930-2018)
Inge Feltrinelli (1930-2018) ABC
Sergi Doria

Sergi Doria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En mayo de 1959 Inge Schöntal une su destino a Giangiacomo Feltrinelli. Ya como Inge Feltrinelli se convierte en gran dama de la edición italiana. El editor milanés ocupa los titulares por haber publicado ‘El doctor Zhivago’ de Pasternak y ‘El gatopardo’ de Lampedusa. ... Aunque marxista, ambas novelas provocan la inquina del PCI. Si Zhivago empañó la ortodoxia militante, el decadente Príncipe de Salina le valió ser tachado de reaccionario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app