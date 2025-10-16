'Ingemaus', de Marco Meier: Inge, antes de ser Feltrinelli

En mayo de 1959 Inge Schöntal une su destino a Giangiacomo Feltrinelli. Ya como Inge Feltrinelli se convierte en gran dama de la edición italiana. El editor milanés ocupa los titulares por haber publicado ‘El doctor Zhivago’ de Pasternak y ‘El gatopardo’ de Lampedusa. ... Aunque marxista, ambas novelas provocan la inquina del PCI. Si Zhivago empañó la ortodoxia militante, el decadente Príncipe de Salina le valió ser tachado de reaccionario.

Antes de ser Feltrinelli, Inge fue Ingemaus, el ‘ratoncito’ de sus padres: el judío Siegfried Schöntal y la germana Trudel Roswenmüller. «Mestiza de primer grado», habrá de dejar la escuela mientras su progenitor parte al exilio. Marco Meier conoció a Inge en 2002 con motivo de la exposición ‘Feltrinelli: editor y revolucionario’. En otro encuentro de 2014 le propuso escribir sobre su vida.

BIOGRAFÍA 'Ingemaus' Autor Marco Meier

Editorial Anagrama

Año 2025

Páginas 352

Precio 22,90 euros

En 2017 la editora de ochenta y siete años citó al periodista suizo en su despacho de Via Andegari: quince horas de grabaciones en diez días. Un año después Inge fallecía. Del testimonio oral y los cuadernos depositados en la Fundación Feltrinelli nació esta biografía de la ‘primera vida’ de Inge.

Porque, antes de ser editora, Inge fue fotoperiodista: viajes a París y Nueva York descritos en sus cuadernos; reportajes en Brasil y Ghana; retratos de Greta Garbo, Richard Avedon, Ernest Hemingway, el torero Pepe Luis Vázquez, Pablo Picasso, Anna Magnani o Billy Wilder. A Hemingway lo visita en su casa cubana y salen a pescar con Gregorio Fuentes, el pescador que inspiró ‘El viejo y el mar’. Los tres aparecen con un rígido pez espada.

Si no fuera real, esta primera etapa de Ingemaus podría ser la novela de una joven bella e inquieta

Inge persigue lo que Cartier-Bresson llamó el «momento decisivo». Sorprende al escritor durmiendo la mona, ahíto de daiquiris del Floridita. Enojado, Hemingway le prohíbe publicar la foto mientras él viva. Inge se lo promete, apunta Meier. En La Californie, la villa modernista de Picasso en Cannes, mientras aguarda su turno fotografía el habitáculo donde el pintor come, duerme y trabaja: «El suelo está atestado de cajas, arcones, floreros, baldosas, botellas, huesos de animales, esculturas de bronce, maquetas, caballetes, periódicos, lámparas, cuadros -unos terminados, otros no-, una mecedora y libros», anota.

Si no fuera real, esta primera etapa de Ingemaus podría ser la novela de una joven bella e inquieta. Su vida dará un vuelco el 14 de julio de 1958 en casa del editor Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. Recién llegada de Ghana, donde hizo un reportaje para la revista ‘Constanze’, Rowohlt la invita a una fiesta a la que asiste Feltrinelli. Inge rebobina recuerdos: conoció a la madre del italiano en Nueva York, un baile en honor de los duques de Windsor. La biografía de Meier adquiere tesitura romántica: «Se da cuenta de que en aquel preciso momento de su vida ella es la mujer que necesita Giangiacomo Feltrinelli y él es el hombre que necesita Inge Schöntal. Todo encaja». Ingemaus pasa a ser Inge Feltrinelli. La fusión decisiva.