Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍtica de:

'Incensurable', de Luna Miguel: sembrando metáforas

ENSAYO

Obra apasionada, inteligente, brillante, divertida y escalofriante a partir de 'Lolita' de Vladimir Nabokov

Otras críticas del autor

Luna Miguel
Luna Miguel Inés baucells
Juan Ángel Juristo

Juan Ángel Juristo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No me esperaba un libro que aunara inteligencia y goce literario, a la par que cierto rigor como critica, como este de Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990), 'Incensurable'... y no porque no supiera de los vastos recursos que como autora tiene, desde que ... a los 19 años publicase 'Estar enfermo,' su primer libro de poemas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app