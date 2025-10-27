'Incensurable', de Luna Miguel: sembrando metáforas

No me esperaba un libro que aunara inteligencia y goce literario, a la par que cierto rigor como critica, como este de Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990), 'Incensurable'... y no porque no supiera de los vastos recursos que como autora tiene, desde que ... a los 19 años publicase 'Estar enfermo,' su primer libro de poemas.

Y en colaboración con Antonio J. Rodríguez, 'Exhumación', donde notaba cierta tendencia a la vehemencia publicitaria, recurso en el mundo literario más antiguo que el 'Gilgamesh' pero donde destacaba una brillantez y un recurso al humor nada desdeñables y, a la vez, un aprovechamiento de ciertas modas que estaban en auge en su momento; así, en 'El coloquio de las perras', donde reivindicaba a figuras como Elena Garro, sin recalcar suficientemente lo que tuvo que ver Octavio Paz, no como hombre sino como figura pública en tal descalabro, o Gabriela Mistral, tan preterida que ganó el Premio Nobel en 1945.

ENSAYO 'Incensurable' Autora Luna Miguel

Editorial Lumen

Año 2025

Páginas 232

Precio 18,90 euros

Luna Miguel tuvo siempre cierta afición fetichista por 'Lolita', su primera novela se llamó 'El funeral de Lolita' e 'Incensurable' es un ensayo apasionado, inteligente, brillante, divertido y escalofriante sobre Vladimir Nabokov, uno de los grandes autores del siglo pasado y cuya inteligencia a veces está muy por encima de sus dotes estéticas, así, el poema inserto en 'Pálido Fuego' no aguanta ese continuo chorro de brillantez, justicia estética y afición notable al detalle que son los comentarios a dicho poema y que juntos constituyen el libro.

Este ensayo, además, es una corriente de aire benéfico entre tanto enrarecido, despistado y monótono ambiente. La autora va directa al grano: «Teniendo en cuenta que la cancelación es una especie de hermana tonta de la censura, una suerte de paso previo y cobarde, más relacionado con el mercado que con la moral, tomarnos la molestia de contextualizar una obra incómoda resulta más eficaz que cancelarla».

A estas alturas el lector ya sabe que tratamos de 'Lolita', con toda probabilidad la novela más equilibrada de Nabokov y joya mayor entre las demás piedras preciosas de su obra y que se define como la armazón de la conferencia que sobre la obra restante de Nabokov pronuncia Lectrice Santos, expulsada de la Universidad por dar una conferencia sobre el placer y la censura. Lectrice, luego, es invitada a participar en un seminario sobre literatura y erotismo y allí lee su conferencia, que resulta ser 'Incensurable', el libro que el lector tiene sus manos.

Hace tiempo que no había leído un ensayo tan acertado e inteligente como éste, lleno de trampas mortales donde en la mayor parte de los ensayos que se publican abunda lo previsible pero además, si está cargado de un sentido del humor y de la ironía como éste el goce está asegurado.

Y lo más importante quizá no sea tanto la defensa de 'Lolita', en eso hay legión, sino las citas de las ondas irradiantes que esta obra produce. Así, el correlato entre 'Lolita' y 'El mar, el mar', de Iris Murdoch, y la comparación entre la despedida de Humbert Humbert y Arrowby, el protagonista de la novela de la Murdoch y probablemente inspirado en Elías Canetti donde en 'Fiesta bajo las bombas', llega a calificar a la escritora de «saco de patatas», es de una lucidez conmovedora.