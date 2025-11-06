Suscríbete a
ARQUEOLOGÍA FUTURA

«Estudios de RTVE»

Se han identificado estancias internas con un notable nivel de integridad que albergan cuantioso material documental de naturaleza diversa (incluyendo soportes gráficos, sonoros y videográficos muchos en estado de alteración)

Arqueología futura: Los manifiestos del mundo de la cultura

Estudios de RTVE en Prado del Rey
Rebeca Argudo

Noviembre, 3525. Tercer informe remitido a la Universidad de Dakota del Sur por la expedición desplazada a la zona biogeográfica antes conocida como España. Tras 97 días de intensas acciones, el equipo se encuentra exhausto pero resuelto a concluir la misión encomendada: documentar los ... niveles de desarrollo artístico, cultural e intelectual del periodo ibérico tardío (1990-2050 d. C.) previos a la hecatombre climática que acabó con la civilización hispánica.

