'Edith Stein', de Irene Chikiar: de la verdad a Dios

Cuando Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho, editores de la 'Obra Completa' de Edith Stein en español, ofrecen una breve semblanza biográfica de la discípula predilecta de Edmund Husserl insisten en que cuando una vida presenta aspectos tan polifacéticos como la de esta ... judía, filósofa y santa, la empresa resulta «si no imposible, sí arriesgada».

Y añaden que de pocos personajes del siglo XX se han escrito tantas y tan diversas biografías, «más de 200 en el mundo y casi 40 en español». La abundancia de escritos biográficos es un indicador de que esta personalidad ha impactado profundamente en muchos y diferentes ambientes.

BIOGRAFÍA 'Edith Stein' Autora Irene Chikiar

Editorial Taurus

Año 2025

Páginas 768

Precio 29,90 euros

La doctora en letras y docente en varias universidades del sur de América, Irene Chikiar Bauer, colaboradora en diversos medios de comunicación, nos ofrece ahora un detallado retrato de quien Juan Pablo II dijo que representaba la «síntesis dramática de nuestro tiempo». Edith Stein fue una de las filósofas y pensadoras más relevantes de la primera mitad del siglo XX. El recientemente fallecido Alasdair MacIntyre, que dedicó un brillante ensayo a nuestra biografiada, defendía que la historia del desarrollo filosófico de un pensador no se puede contar «de forma inteligible si se abstrae de su vida». La pregunta, por tanto, es qué aporta como novedad esta biografía en la relación vida-pensamiento.

Estamos ante un trabajo exhaustivo, quizá en exceso deudor de algunos de los autores del entono cultural de nuestra autora, como por ejemplo los de Jesús Moreno Sanz, aunque esta evidencia no lo es en detrimento de otras perspectivas.

Irene Chikiar Bauer destaca, por un lado, las constelaciones de amistad y relación entre los pensadores de esa época, que en no poca medida explican también actitudes y propuesta de pensamiento, y en segundo, la pretensión de profundizar en los siempre complejos procesos psicológicos de la biografiada.

En su conversión al catolicismo jugó un papel esencial la lectura del 'Libro de la Vida' de Teresa de Jesús entre el 27 de mayo y el 3 de agosto de 1921

Edmund Husserl, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Roman Ingarden y Edit Stein, a los que podemos añadir los de Karl Jaspers y Kurt Blumenfeld, entre otros, son los coprotagonistas de esta historia. No es menor la aportación que aquí se destaca de la contribución de Stein a la formulación del feminismo católico o los esfuerzos por poner en evidencia las relaciones entre la fenomenología de Husserl y la filosofía de Tomás de Aquino.

El otro horizonte de lectura de libro es su intento por profundizar en los procesos psicológicos de comprensión de la existencia y de decisión, que llegan a su clímax en el momento en el que tiene que enfrentarse con la conversión de Edith Stein al catolicismo y el lugar que jugó la lectura del 'Libro de la Vida' de Teresa de Jesús entre el 27 de mayo y el 3 de agosto de 1921. O la decisión de su entrada al Carmelo de Colonia, o su posterior traslado al de Echt, o el tiempo en el que estuvo en el campo de concentración de Westerbork, en donde no se descarta que pudo encontrarse con Etty Hillesum, en las vísperas de ser trasladada a Auschwitz-Birkenau.

Edith Stein hizo de la filosofía un hábito que configuró su estilo de vida centrado en lo esencial, antes y después de su conversión. Su comprensión de la filosofía fue la de búsqueda de la verdad, que, al final se transformó en una búsqueda de Dios.