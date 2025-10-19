Suscribete a
ABC Premium

Iglesia y políticas sobre inmigración

Convertir esta realidad poliédrica en argumento de la batalla electoral hace perder algunas perspectivas en las que la Iglesia está empeñada, no sólo en la teoría, también en la avalada práctica de la acogida, la promoción y la integración

La mejor herencia del Papa Francisco (12/10/25)

No hay flotilla episcopal (04/10/25)

Iglesia y políticas sobre inmigración
José Francisco Serrano Oceja

José Francisco Serrano Oceja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La propuesta política sobre inmigración del PP ha causado sorpresa en la Conferencia Episcopal Española. La inmigración es uno de los principales asuntos que preocupan a la sociedad española y que más están incidiendo en la orientación del voto, según las encuestas. Convertir esta ... realidad poliédrica en argumento de la batalla electoral hace perder algunas perspectivas en las que la Iglesia está empeñada, no sólo en la teoría, también en la avalada práctica de la acogida, la promoción y la integración. No se trata de que lo que piensa la Iglesia le acerque o le aleje de determinadas posiciones partidistas. Se trata de la necesidad de dar una respuesta a un fenómeno que interpela a fondo el tejido moral de las sociedades desarrolladas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app