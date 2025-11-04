Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Íñigo Corral, jefe de gabinete del TSJM, decara en la segunda jornada del juicio al fiscal general
Lista Forbes
¿Quiénes son los más ricos de España?

CRITICA DE:

'Bajar la voz', de Miguel Benlloch en el CAAC: llevar en el cuerpo la memoria del ser

SEVILLA

El CAAC, con 'Bajar la voz', propone un viaje por todas las disciplinas abordadas por este creador desbordante en su lucha por las libertades

Muestra del IVAM que se introdujo en su archivo

Lea otros textos de este crítico

'51 géneros' (2004). Vídeo digital realizado por Gonzalo Sáenz
'51 géneros' (2004). Vídeo digital realizado por Gonzalo Sáenz Pepe Morón
Iván de la Torre Amerighi

Iván de la Torre Amerighi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No resulta sencillo establecer si Miguel Benlloch (Loja, 1954-Sevilla, 2018) se reconocía a sí mismo como artista (dentro de la comprensión canónica –y también mercantil– del término). Quizá no, pero estamos seguros de su convencimiento de que es el arte, y sólo el ... arte, la única forma de entender la vida y transitar por ella de modo activo y comprometido, exclusiva forma pura de sentirse.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app