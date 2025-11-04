'Bajar la voz', de Miguel Benlloch en el CAAC: llevar en el cuerpo la memoria del ser

No resulta sencillo establecer si Miguel Benlloch (Loja, 1954-Sevilla, 2018) se reconocía a sí mismo como artista (dentro de la comprensión canónica –y también mercantil– del término). Quizá no, pero estamos seguros de su convencimiento de que es el arte, y sólo el ... arte, la única forma de entender la vida y transitar por ella de modo activo y comprometido, exclusiva forma pura de sentirse.

Ser multidisciplinar, poeta, productor y 'performer' o 'performancero', aunque la RAE no recomiende el uso de ambos extranjerismos y neologismos y apunte su preferencia por utilizar 'actuación', 'interpretación', 'ejecución', 'realización'. Ninguno de estos sustantivos daría completa dimensión de su trabajo.

Benlloch teorizaba, poetizaba, realizaba, gestionaba e interpretaba dentro de unos ámbitos liminares, puesto que resultaría impensable, como bien se manifiesta en el recorrido expositivo del CAAC, un posible deslinde entre actividad creadora, responsabilidad política y realidad biográfica.

'Bajar la voz', título de la muestra, se distribuye de forma discontinua por el monasterio cartujo, impregnado capillas, patios, claustros o bodegas de los intereses que marcaron su trayectoria: la lucha contra la injusticia, contra la discriminación, contra la normatividad cultural, política, sexual… Y se presenta no como una exposición retrospectiva o antológica, puesto que los comisarios han tenido el buen criterio de no caer en la objetualización y musealización, con las que el artista lojeño siempre se manifestó receloso.

Desbordado y desbordante

Quizá por ello esta muestra responde a una tipología prospectiva: prueba indiciaria de una profusa y profunda labor que desde hace unos años se está compilando en un archivo digital. Porque el trabajo de Benlloch hay que rastrearlo y a Benlloch hay que verlo y leerlo como el creador y escritor desbordado y desbordante que fue.

También resulta indispensable para un acercamiento a la obra del autor formado en Granada y finalmente afincado en Sevilla, impulsor allí de la sala Planta Baja y, en la capital andaluza, cofundador de BNV Producciones, no desdeñar la raigambre tradicional que emerge por doquier: referencias a la iconografía cristiana, al legado mediterráneo, a los incensarios de su localidad natal, a la copla folclórica, al flamenco...

El sincretismo entre lo profano y lo sagrado, entre lo popular y lo intelectual, el travestismo cultural, el disfraz público y la doméstica cotidianidad, se dan la mano en cada acción. El montaje e iluminación de 'Traje de espejos' (1997), que utilizaría en el baile giróvago de la acción 'Ibn Farum' (1999), resultan significativos para comprender esta multiplicidad de lecturas: el mono de albañil recubierto de espejitos, ejemplo de dualidad, refleja sobre una pared unos brillos que asociamos vibrantes y vitales mientras en la otra proyecta una negra sombra, amenazante y embaucadora.

Resultaría imposible detenerse en todas sus acciones, sin embargo, algunas de ellas se ven realzadas por el espacio escogido: la documentación y distintas obras ('O donde habite el olvido', 2000) surgidas a partir de su colaboración con James Lee Byars en 'La esfera de oro' de 1992, destruida en 1994; la tan desgraciadamente actual 'Piedra Palestina' (1993) en el claustrillo mudéjar; el poema y acción sonora 'Canario' (1993) o la íntima 'Los lares de la casa' (2007).

Miguel Benlloch: 'Bajar la voz' CAAC. Sevilla. Avenida Américo Vespuccio, s/n. Comisarios: Rafa Barber y Enrique Fuenteblanca. Hasta el 5 de abril de 2026. Cuatro estrellas.

Y las fotografías de 'Tipotopotropos' (1998-2016), dispuestas en el Patio prioral, donde se reflexiona sobre las identidades propias y la de unos otros muy presentes.