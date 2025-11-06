Suscríbete a
'Los acantilados de Escocia y Valladolid', un cuento inédito de Álvaro Pombo

Entre la infancia y la madurez, el premio Cervantes traza en 'Cuentos autobiográficos' –que se publica el 12 de noviembre– un mapa emocional de vida y ficción. ABC Cultural avanza un relatos onírico

Álvaro Pombo

Me estoy sintiendo muy bien Voy andando Es por la mañana temprano Pero no es verano y no es invierno Y no es otoño Parece un poco primavera por el verdear de las cunetas y por el aire racheado que me empuja agradablemente hacia delante ... Estoy muy contento y reluce abajo el mar en la llanura Un cabrilleante mar gris acero y yo estoy arriba y el mar abajo y voy bajando Hay una playa en parte muy pedregosa abajo muy abajo El mar es una llanura que queda muy abajo Al bajar la sensación de tener que bajar e ir bajando hace que el acantilado se petrifique y cristalice y de pronto el aire crudo de la primavera de ortigas y hierba verde se entrecorta y se cristaliza El acantilado es pétreo y de pronto basáltico gris puntiagudo El camino es resbaladizo y se hunde de pronto y resbalo y siento angustiosamente que abajo voy a ser devorado engullido olvidado...

