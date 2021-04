Subastan un píxel por más de un millón de euros

El mercado del arte (o el mercado, en general) está adentrándose en unos nuevos derroteros comerciales tan novedosos como sospechosos, en el sentido de burbuja. Lo último ha sido la venta de un píxel por más de un millón de euros. Sí, han leído bien. Un píxel, obra del misterioso Pak, del que se desconoce prácticamente todo menos su cuenta de Twitter.

The Pixel is.. just a pixel. But what does the switch do?!

Concretamente 1,1 millones es lo que ha costado este píxel subastado por Sotheby’s. La obra se ha registrado como NFT o token no fungible. Recordemos que los NFT, o tokens no fungibles, son archivos digitales únicos protegidos por tecnología blockchain que verifican la identidad, propiedad y autenticidad del archivo. Este año, los NFT se han disparado en popularidad, acaparando los titulares de todo el mundo con la venta por valor de 69 millones de dólares de una obra digital de Beeple a través de la casa de subastas Christie's, colocándole entre los tres artistas más valiosos del mundo.

La identidad de Pak es un gran misterio. Se sabe que está detrás de The Archillect, una inteligencia artificial que descubre y comparte contenido visual impactante. La venta de Sotheby's, llamada 'The Fungible 'Collection' que incluía una serie de cubos digitales que los coleccionistas podían comprar por entre 500 y 1500 dólares recibiendo una cantidad de NFT en función de la cantidad de cubos comprados.

«Al aprovechar la tecnología blockchain y los tokens no fungibles (NFT), 'The Fungible Collection no solo brinda a los coleccionistas garantías novedosas de escasez y propiedad, sino que los expone a las características únicas con las que la tecnología puede dotar a las obras de arte. A través de esta colección, Pak escudriña nuestra comprensión del valor. ¿Qué significa valor y de dónde deriva la autoridad? El núcleo de la colección son las ediciones abiertas, que permiten a los coleccionistas comprar tantos cubos fungibles como deseen durante el período de venta por un precio fijo», explican desde la casa de subastas.

Since this storm has passed, I like to announce you that I'm designing the next one.



This was amazing. All of the responses I see validate.. everything. Perception of this drop, The Fungible, worked just as it's imagined.



