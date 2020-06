Ni blanco ni negro, casi todo fue gris

Actualizado: 21/06/2020 01:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estoy horrorizado. Sufrimos en mi colegio de Oxford el caso de la estatua de Cecil Rhodes, un hombre que hizo cosas terribles pero fue muy bien visto por tribus de Rodhesia y Zimbabue. Quienes quieren derribar estatuas miran desde una perspectiva totalmente moderna e ignoran a conciencia el contexto histórico. Eso se extiende al imperialismo, al colonialismo y a otras palabras que se anatemizan sin idea de la complejidad del pasado.

Ya hubo críticas a Colón desde 1992. América antes de su llegada no era un mundo idílico, había guerras civiles perpetuas. Pensar que había paz hasta que llegaron los europeos es totalmente absurdo. Hoy, la mayoría de la gente asocia a Colón con el blanco y no con el latino. En EE.UU. Hay quien no acepta la presencia de los negros. Esa gente piensa en otro mundo idílico, en este caso puritano y anglosajón que no tiene espacio para personas de otras partes del mundo. El récord de estos anglosajones contra los indios es incluso peor que el de los españoles.

Tenemos que desear un conocimiento del pasado presentado por historiadores que son conscientes de la complejidad. Su obligación es enseñar que no todo es blanco ni negro, y gran parte de lo que pasó es gris.

John Elliott