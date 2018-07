Guía para no perderse en el FIB El Festival Internacional de Benicásim espera colgar el «no hay billetes» y congregar a 50.000 personas por día

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 13/07/2018 01:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Liam Gallagher y Travis Scott, cabezas de cartel del FIB

Muy lejos quedan ya los infaustos días en los que el festival «indie» por excelencia (con permiso del Primavera Sound) estuvo amenazado de muerte. El cambio de dueños y una gestión algo más que dubitativa estuvieron a punto de terminar en 2013 con una cita que nació en 1995, cuando el mapa «festivalero» nacional era prácticamente una hoja en blanco. Pero el impulso retomado en la edición del año 2014 se ha mantenido firme y el FIB vuelve a estar entre los favoritos de la chavalada.

El cartel de la vigésimo cuarta edición no es el más espectacular de su historia, pero sí ofrece grandes atractivos para su «target» objetivo: los turistas británicos.

La superestrella del hip hop americano Travis Scott encabezará la jornada inaugural, que también contará con el indie-rock de Two Door Cinema Club; el hip hop de J Hus y Princess Nokia; la rítmica de Everything Everything y Tune-yards; la potencia de Nothing but thieves; el pop de lujo de Jessie Ware; la variedad electrónica de Cashmere Cat y Sofi Tukker, y los sonidos de nuevas bandas como Pale Waves, The Magic Gang y Terry vs Tori, entre otros.

Los estadounidenses The Killers liderarán el cartel del viernes, en compañía de The Vaccines, Catfish and the Bottlemen, Rag’n’Bone Man, Sleaford Mods, The Charlatans, Desert, Anna Calvi, Juanita Stein y Joana Serrat & The Great Canonyers. El sábado tendrá al dúo británico The Pet Shop Boys como gran protagonista, pero también despertarán expectación los shows de Chase & Status, The Kooks, Toundra, The Horrors, Rusos Blancos, Giggs y Oddisee & Good company, Metronomy, Monarchy y Oscar & The Wolf.

El «brit pop» hará explosión el domingo con Liam Gallagher - AFP

El domingo, gran explosión «brit-pop» con Liam Gallagher, que hará las delicias de los «fibers» salpicando su repertorio más reciente con «hits» de Oasis. Pero habrá mucho más para despedir el festival: Bastille, Dorian, Madness, Wolf Alice, Shame, King Khan & The Shrines, The Parrots, Los Nastys, Alma, Zoé, FAVX, Nathy Peluso y la sutileza de Marem Ladson.

La organización espera conseguir colgar el «no hay billetes» y congregar a 50.000 personas por día en el Recinto de Conciertos de Benicásim, donde se instalará un punto violeta contra los comportamientos sexistas en colaboración con Cruz Roja. Además, varias propuestas de carácter solidario, como la celebración de un partido de fútbol benéfico en colaboración con el Villarreal C.F. y el grupo The Vaccines, con un donativo de 10 euros que tendrán que pagar todos los invitados y que se destinará a Cruz Roja y Save the Children.