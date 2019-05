El giro final de «Juego de Tronos» fue idea de George R.R. Martin El actor que encarna a Bran Stark ha reconocido que no se esperaba ese polémico desenlace y no se lo creyó hasta la lectura grupal del guion

[Aviso: esta información contiene spoilers]

Casi dos semanas después del final de «Juego de Tronos», las conversaciones en el trabajo, en clase o en el bar continúan dando vueltas en torno a este controvertido desenlace.

Los espectadores no se esperaban que Bran Stark se convirtiese en el nuevo rey de Poniente, y ha sido precismante el actor que lo encarna, Isaac Hempstead-Wright, el que ha reconocido en el blog oficial de la serie que este inesperado giro de guion fue dictado por el autor de los libros, George R.R. Martin.

En la entrevista, el actor ha confesado que no se creía el final de la serie cuando lo leyó en el guion: «Dije ¿qué? Estás bromeando. Fue lo último que esperaba que sucediera. Estaba convencido de que habían enviado un guion a todos en los que se convertían en rey o reina, por lo que no lo creí hasta que se leyó en grupo».

El joven cree, además, que es el mejor final que podía tener Bran: «Creo que es un gran personaje para asumir ese rol. Nunca pensamos en él de esa manera, pero ¿qué más podrías pedir de un rey que no tener apegos personales, ningún motivo oculto, y sin embargo tener una comprensión absoluta de todo el universo? Él es la persona ideal para estar al cargo».

Hempstead-Wright también ha confirmado que el final de su personaje fue ideado por el autor de los libros, y que éste solo había planeado dos cosas para Bran: la revelación de Hodor y que se convertiría en rey.

Esto no confirma que el final de los libros vaya a ser el mismo que el de la serie, ya que el final de la saga aún no se ha escrito. Eso sí, da una pista de cuáles son las intenciones del autor. Éste ya reconoció en su blog que «muchas cosas no serán iguales debido a que existen líneas argumentales y personajes que la serie no ha adaptado».

No obstante, los fans de «Canción de hielo y fuego», la saga fantástica de la que deriva «Juego de Tronos», tendrán que esperar al menos ocho años hasta que el americano publique la sexta novela, «Vientos de Invierno».