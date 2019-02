El Congreso exige al Gobierno que recule y que conmemore la llegada de Hernán Cortés a México La Comisión de Cultura y Deporte ha aprobado una Proposición no de Ley que insta al Ejecutivo a que incluya el quinto centenario de la gesta en su agenda de conmemoraciones

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso ha aprobado una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a incluir en la agenda del Ministerio que dirige José Guirao la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. La iniciativa partía de Ciudadanos, y se ha aprobado con 26 votos a favor y 9 en contra.

Guillermo Díaz Gómez, del grupo de Ciudadanos, ha explicado durante su intervención en la comisión que la llegada de Cortés a México es «uno de los episodios más tergiversados por la conocida Leyenda Negra que padecen los españoles», y que «los hechos de la conquista de México no son peores que los de sus contemporáneos». Por ello, ha instado a conmemorar este hecho histórico.

Además, Díaz Gómez ha defendido que «la historia de España no es de derechas ni de izquierdas: es de todos». Y ha concluido afirmando que Hernán Cortés es una figura que está a la altura de «Julio César o Alejandro Magno».

Por su parte, Pedro Acedo Penco, del grupo popular, que ha apoyado la proposición del partido naranja, ha defendido que el hecho de no celebrar el quinto centenario de la llegada de Cortés a México es un «intento de ocultar la realidad».

La voz crítica con la proposición ha sido la de Eduardo Maura, portavoz de Podemos en la Comisión de Cultura del Congreso. «Hay una premisa de la que parte el texto y que me incita al voto en contra. Hernan Cortés parece un desconocido. No es un desconocido. Como si esta a figura no estuviere glosada y endiosada una y otra vez», ha criticado.

Además, ha tildado la medida de «política jurásica en materia de memoria cultural e histórica». «No lo digo yo, lo dicen las instituciones norteamericanas», ha afirmado. Y antes de rematar: «La historia no la escriben los parlamentos ni los estados, afortunadamente».