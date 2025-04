El viento impide el lanzamiento inaugural del Miura 1, el primer cohete 'made in Spain'

La apuesta era ambiciosa. El Miura 1, el primer cohete 'made in Spain' creado desde cero por la compañía con base en Elche (Alicante) PLD Space tenía que elevarse 150 kilómetros sobre nuestras cabezas en una trayectoria parabólica de 12 minutos de duración para acabar realizando un amerizaje sobre el océano Atlántico. Todo estaba listo. Pero, al final, el clima, un enemigo impredecible e imbatible, ha sido quien ha decidido que los ambiciosos planes de PLD Space, de momento, tendrán que esperar.

La hora inicial prevista para el despegue eran las 6.30 AM hora local, si bien se registraba un retraso de dos horas debido a un «comportamiento anómalo en la carga LOX (oxígeno líquido)», según confirmaban desde la compañía a través de sus redes sociales. Un problema que se acababa subsanando, completando el llenado de los tanques.

Pocos minutos antes del lanzamiento llegaba el momento crítico: el 'go, no go' (listo, no listo, en español). En este chequeo de los sistemas, todos y cada uno de los parámetros tienen que estar en verde para que se dé el visto bueno al lanzamiento. Entre ellos, resaltaba en rojo el apartado dedicado al clima: aunque no había previsión de lluvias, las fuertes rachas de viento impedían la puesta de largo del Miura 1.

«El último globo de medición de viento lanzado muestra rachas de viento de más de 30 metros por segundo, superando el límite que teníamos establecido», señalaban desde PLD Space en un comunicado. «Tanto la rampa de lanzamiento como el cohete están en perfecto estado y el equipo afronta con determinación los próximos días. Próximamente se anunciará una nueva fecha de lanzamiento».

Este microlanzador de 12 metros y capacidad de carga de 100 kilos pretende ser reutilizable, a imagen y semejanza de los Falcon de Elon Musk. Su intención es entrar en el mercado de los satélites, un sector que mueve alrededor de 300.000 millones de euros en todo el mundo. También prestará servicio a la ciencia, albergando en su interior diferentes experimentos de microgravedad.

Todo lo aprendido con Miura 1 servirá para construir y probar pronto el Miura 5, un cohete muy parecido pero el triple de grande, «como un edificio de diez pisos», afirman. Miura 5 transportará cargas de hasta 450 kilos ampliables hasta la tonelada y llevará a cabo sus primeros vuelos en 2024. Pero, de momento, habrá que esperar.

El sueño de unos universitarios

Detrás del cohete resuenan con fuerza los nombres propios de Raúl Torres y Raúl Verdú. Coincidieron en la Universidad Miguel Hernández, de Elche (Alicante) y comparten un sueño desde hace 12 años: construir su propio cohete. Ezequiel Sánchez, actual presidente ejecutivo de la empresa y tercera cabeza visible de PLD Space, se unió en 2019 tras un momento complicado tanto a nivel empresarial como tecnológico: durante una prueba, uno de los motores explotó y hubo que replantear el diseño. Ahí entró Sánchez, quien a pesar de no contar con experiencia en el mundo aeroespacial, no dudó en formar parte del equipo. «Es uno de estos momentos en las empresas en los que o todo se va a pique o resulta un impulso. En nuestro caso, salimos renovados de todo aquello», señalaba Sánchez.

No acabaron ahí los contratiempos. Antes de transportar al Miura 1 a instalaciones de El Arenosillo, en Huelva, el pasado mes de marzo, hubo que llevar a cabo varios reajustes. Por ejemplo, el propio material de la estructura del cohete pasó de ser de acero a estar constituido por aluminio; también se hicieron cambios en las aletas, los aerofrenos, el paracaídas y de la zona en la que viajarán las cargas al espacio. «Sabemos que nos esperan muchos retos, aunque tenemos la certeza de que seremos capaces de resolverlos», concluía el presidente ejecutivo de PLD Space.

«Cada segundo en el aire será un éxito»

El optimismo que reinaba en PLD Space, sobre todo después de superar el 'hot test' (el encendido de motores sobre la plataforma de lanzamiento) parecía deshincharse conforme se acercaba el momento del despegue. «En este vuelo experimental nuestra definición de éxito es que el cohete se aleje lo máximo de la plataforma de lanzamiento», señalaban desde la compañía. «Somos conscientes que a día de hoy ya supone todo un logro para nosotros, la industria y toda España poder colocar Miura 1 en la rampa de despegue, y cada segundo que esté en el aire es aprendizaje y datos para el desarrollo de Miura 5».

Unas palabras que suenan muy parecidas, precisamente, a las que Musk pronuncia antes de sus pruebas, acostumbrado a las explosiones de sus 'juguetes' (la última vez hace un mes, en el sonado test de su megacohete Starship) y cuyo lema es 'equivocarse rápido, aprender más rápido'.

Finalmente, el viento ha decidido que este miércoles 31 de mayo no despegue por primera vez el Miura 1, que tendrá que esperar en chiqueros hasta la próxima ocasión. Si el tiempo lo permite, claro.