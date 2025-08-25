SpaceX pospone el décimo lanzamiento de Starship por un «problema con los sistemas en tierra»

El cohete Starship sufre un percance antes de su lanzamiento este lunes de madrugada

La compañía SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, ha cancelado este lunes de madrugada el vuelo de prueba de su megacohete Starship, el último revés para el vehículo de lanzamiento tras recientes intentos que terminaron en explosiones.

«Se descarta el décimo vuelo de Starship de hoy para dar tiempo a solucionar un problema con los sistemas en tierra«, informó en su cuenta de X SpaceX, que planeaba el lanzamiento este domingo desde la base Starbase en el sur de Texas.

Con 123 metros de altura, el Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y poderoso que se ha construido. Tiene como objetivo que estadounidenses regresen a la Luna y es clave para cumplir el sueño de Musk de colonizar Marte.

Sin embargo, repetidas explosiones que arrojaron escombros sobre el Caribe e interrumpieron vuelos en los últimos meses han aumentado la presión sobre SpaceX para realizar una prueba libre de contratiempos.