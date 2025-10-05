Suscribete a
La 'resurrección' del dodo: en «unos años» y con ADN de paloma

La compañía Colossal avanza en el sueño de recuperar al ave extinta, pero biólogos dicen que eclosionará un híbrido y advierten de dilemas morales

Pretende liberar los ejemplares en Isla Mauricio, hábitat original de la especie

Recreación del dodo, extinto desde hace 300 años
Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

