Regreso a Venus en busca de la vida en las nubes

Un planeta con el cielo azul, abundante agua, la temperatura agradable, templada, y una atmósfera rica en oxígeno. Podría ser la Tierra pero la descripción corresponde a Venus. Así es como se cree que fue durante 2.000 o 3.000 millones de años. ... Sin embargo, algo pasó. Una gran explosión volcánica o algún otro evento catastrófico convirtió ese mundo tan parecido al nuestro, quizás también con vida, en un auténtico infierno hace unos 700 millones de años. En la actualidad, Venus es ardiente y venenoso. Su superficie supera los 460º C , suficiente para fundir el plomo, y está cubierta por una atmósfera tóxica, irrespirable, dominada por el ácido sulfúrico y el dióxido de carbono. La presión es 90 veces superior a la terrestre, el equivalente a sumergirse a una profundidad de un kilómetro en el océano.

Nuestro planeta vecino, aunque rocoso y similar en tamaño, resultó una especie de hermano 'descarriado' de la Tierra. Cómo dos mundos tan parecidos tuvieron destinos tan distintos es uno de los grandes misterios que intrigan a los científicos.

Entre las décadas de 1960 y 1980, Venus acaparó una gran atención. Allí se enviaron más de treinta misiones. La Mariner 2 de la NASA fue la primera en sobrevolarlo, en 1962, y la sonda soviética Venera 9 tomó las primeras imágenes desde su superficie trece años después. Pasada esa época, con el objetivo ya puesto en Marte, un modelo para la búsqueda de vida pasada y más fácil de alcanzar, el inhóspito Venus quedó en el olvido. En el siglo XXI, tan solo lo han visitado dos misiones: el satélite Venus Express, de la Agencia Espacial Europea (ESA), que operó entre 2006 y 2014, y la sonda Akatsuki, de la japonesa Jaxa, aún en órbita.

Pero Venus, que sigue ocultando un sinfín de secretos, ha vuelto a la agenda de las agencias espaciales. Al menos seis —NASA (que no ha enviado nada allí en treinta años desde la sonda Magallanes), la ESA, Roscosmos (Rusia) y las de China, India y Emiratos Árabes— y una empresa privada, Rocket Lab (EE.UU.), han anunciado su intención de enviar naves a Venus en los próximos años para continuar con la exploración del planeta.

Próximas misiones a Venus Desde diciembre de 2015 Akatuki 2 (Planet C) Venus Climate Orbiter JAXA (Japón) Estudio de la circulación atmosférica. EnVission ESA (UE) Orbitador destinado a proporcionar una visión global del planeta, desde su núcleo interno a la atmósfera exterior. Shukrayaan Orbiter ISRO (India) Estudio de la superficie y de la atmósfera de Venus. Podría posponerse. Desde diciembre de 2015 Diciembre de 2024 A partir de 2031 Venera-D Roscosmos (Rusia) El objetivo es depositar un aterrizador en la superficie y que sobreviva de dos a tres horas. Rocket Lab Misión comercial de capital privado. Atravesará la atmósfera. Junio 2031 2025 2026 2031 Veritas NASA (EE.UU.) (orbitador) Mapeará la superficie de Venus en alta definición. 2028 Voice China Estudio de la atmósfera y geología del planeta. 2029 Emiratos Árabes Unidos Misión proyectada (representación no real) Orbitará Venus y aterrizará en un asteroide del cinturón principal de asteroides. Davinci NASA (EE.UU.) Atravesará la atmósfera. ABC Próximas misiones a Venus Desde diciembre de 2015 Akatuki 2 (Planet C) Venus Climate Orbiter JAXA (Japón) Estudio de la circulación atmosférica. Diciembre 2024 Shukrayaan Orbiter ISRO (India) Estudio de la superficie y de la atmósfera de Venus. Podría posponerse. 2025 Rocket Lab Misión comercial de capital privado. Atravesará la atmósfera. 2026 Voice China Estudio de la atmósfera y geología del planeta. 2028 Emiratos Árabes Unidos Misión proyectada (representación no real) Orbitará Venus y aterrizará en un asteroide del cinturón principal de asteroides. 2029 Davinci NASA (EE.UU.) Atravesará la atmósfera. 2031 Veritas NASA (EE.UU.) (orbitador) Mapeará la superficie de Venus en alta definición. Junio 2031 Venera-D Roscosmos (Rusia) El objetivo es depositar un aterrizador en la superficie y que sobreviva de dos a tres horas. A partir de 2031 EnVission ESA (UE) Orbitador destinado a proporcionar una visión global del planeta, desde su núcleo interno a la atmósfera exterior. ABC

Para Felipe Gómez, jefe del departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología (CAB), CSIC-INTA, en Madrid, este interés repentino proviene en parte del ya famoso artículo de la fosfina, publicado en septiembre de 2020. «Se identificó un compuesto, la fosfina (o fosfano, un gas incoloro y muy inflamable), en la atmósfera de Venus«, recuerda. Es tóxico y pestilente —huele a pescado podrido—, »pero en la Tierra se forma por la actividad de bacterias anaerobias [capaces de sobrevivir en ambientes sin oxígeno], por lo que rápidamente se organizó un enorme revuelo, especialmente porque la molécula se encontró en una franja de nubes entre los 45 y los 60 km de altura, donde las temperaturas son templadas, compatibles con la vida«, explica.

La investigación, llevada a cabo por un equipo internacional, fue muy discutida. Otros grupos pusieron en entredicho el origen biológico del fosfano y algunos incluso su existencia. «También podría ser provocado por algún tipo de proceso geológico», apunta Gómez.

David Barrado, profesor de Investigación de INTA, descarta el origen biológico de la fosfina y achaca cualquier señal detectada a un «problema de análisis». «Eso no significa que no encontremos otros indicadores prebióticos en el futuro, pero pasar de una molécula a actividad biológica supone un gran paso. Las condiciones de supervivencia son totalmente hostiles en Venus. Las sondas que han aterrizado han durado horas y los globos que han flotado a decenas de kilómetros de altura han 'sobrevivido' un par de días. Si lo comparas con Marte, donde algún rover ha sobrepasado los diez años, la diferencia es enorme», afirma. «Yo no apostaría por la presencia de vida, aunque el universo siempre te sorprende», reflexiona.

Para Barrado, las próximas misiones tienen un gran interés científico porque podrían ayudarnos a comprender la evolución de la climatología terrestre. Nuestro vecino sufrió un efecto invernadero catastrófico, «y nosotros estamos empezando a sufrirlo». Además, nos darán información sobre por qué las capas superiores del planeta vecino rotan tan rápido o la importancia de la tectónica de placas en la aparición de la vida compleja en la Tierra.

Moléculas orgánicas

De todas las misiones previstas, las dos de la NASA son las más avanzadas. Complementarias, Davinci partirá previsiblemente en 2029 para atravesar la atmósfera de arriba a abajo y realizar análisis químicos, mientras que Veritas, que se lanzará dos años más tarde, mapeará el planeta desde la órbita. La contribución europea prevista es un orbitador llamado EnVision que no despegará antes de 2031.

El Monte Maat, en Venus NASA/JPL Un gran volcán en erupción, visto por Magallanes La sonda Magallanes de la NASA, bautizada en honor del gran navegante y explorador, cartografió la superficie de Venus con un radar en 1991. Algunas de sus imágenes fueron analizadas recientemente por investigadores de la Universidad de Alaska, que observaron la presencia de lo que parece ser un gran volcán en erupción, comparable a las que ocurren en Hawái. El hallazgo demostraría que la Tierra no es el único mundo del sistema solar con actividad volcánica.

La misión privada, de Rocket Lab, estaba programada para lanzarse el pasado mayo, pero se ha retrasado a 2025. Con intención 'low cost', requerirá 'solo' 10 millones de dólares, el 1% de lo estimado para Davinci y Veritas. Muy ligera y pequeña (20 kilos y 38 cm de diámetro), se adentrará en el ambiente de venus en la nave Photon y se destruirá en cinco minutos. Su objetivo no es encontrar fosfina, pero sí moléculas orgánicas.

Ninguna de estas misiones está preparada para la búsqueda directa de rastros de vida presente o pasada, pero alguna sí puede dar con pistas de su existencia. Para hallar una biofirma inequívoca, «haría falta un desarrollo tecnológico muy superior. En Marte llevamos instrumentos muy desarrollados y aún no hemos sido capaces de identificarlas con claridad», dice Gómez. Quizás Venus depare a los científicos una sorpresa inesperada.