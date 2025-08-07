Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Netanyahu afirma que Israel quiere tomar Gaza, pero no pretende «gobernar» sobre ella

Proponen una misión para enviar una nave a un agujero negro

La idea podría convertirse en realidad en apenas unas décadas, y se basa en el envío de pequeñas 'nanonaves' impulsadas por potentes rayos láser desde la Tierra

Por primera vez en la Historia, tenemos una imagen de un agujero negro

En la imagen, la posible localización de un agujero negro cercano
En la imagen, la posible localización de un agujero negro cercano Nasa Goddard,Adler,University of Chicago,Wesleyan
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No estamos hablando de ciencia ficción. La idea puede parecer descabellada, es cierto, pero no se trata de un guión de Hollywood ni de una novela de Arthur C. Clarke, sino de un atrevido (aunque por ahora irrealizable) proyecto que tiene por objeto enviar una ... nave a un agujero negro. Su autor, el astrofísico Cosimo Bambi, de la universidad china de Fudan, cree que su idea podría ponerse en práctica en apenas unas décadas, y detalla su plan en un artículo recién aparecido en 'iScience'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app